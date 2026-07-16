Након судара на Мундијалу, Аргентина и Британија ''отвориле фронт'' и у политици

Само неколико сати након побједе над Енглеском у полуфиналу Свјетског првенства, Буенос Ајрес оптужио је британску ратну морнарицу за, како тврди, "незаконит упад" у аргентинске територијалне воде.

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Инцидент је додатно појачао напетости око дугогодишњег територијалног спора који траје још од рата 1982. године.

Како пише британски "Телеграф", аргентински министар спољних послова Пабло Кирно устврдио је да је британски брод ХМС Медвеј почетком јула без претходне најаве упловио у аргентинске територијалне воде уз обале покрајина Санта Круз и Тиера дел Фуего.

У објави на друштвеној мрежи Икс поручио је да Аргентина "најоштрије одбацује" поступак британске морнарице те да је британској амбасади упућена службена протестна нота због, како је навео, "незаконитог и ненајављеног војног упада".

Иако се пловидба догодила 4. и 5. јула, аргентинска влада случај је објавила тек неколико сати након што је фудбалска репрезентација Аргентине савладала Енглеску резултатом 2:1 у полуфиналу Свјетског првенства. Након утакмице аргентински фудбалери развили су транспарент с натписом "Фолкландска острва су аргентинска", додатно распламсавши политичке поруке повезане с дугогодишњим територијалним спором.

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Према информацијама до којих је дошао "Телеграф", ХМС Медвеј пловио је из Фолкландских острва према чилеанској луци Пунта Аренас ради редовне логистичке мисије. Брод је притом прошао кроз Магеланов пролаз, а британски извори наводе како је одабрана рута била најкраћи и најсигурнији могући пут, узимајући у обзир временске услове и оперативне потребе.

Портпарол британског Министарства одбране поручио је да је пловидба проведена "најдиректнијом могућом рутом" између Фолкланда и Чилеа те назад.

Британска влада, наводи "Телеграф", тврди како је унапријед обавијестила аргентинске власти о кретању брода те сматра да је ријеч о такозваном "нешкодљивом проласку", дозвољеном према чланку 17. Конвенције Уједињених нација о праву мора.

Али Аргентина одбацује такво тумачење. Квирно је оптужио Лондон да својим поступцима додатно повећава напетости у јужном Атлантику те поручио како се ради о још једном у низу потеза којима Велика Британија, према стајалишту Буенос Ајреса, крши аргентински суверенитет.

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На крају саопштења поново је истакнуто да Аргентина полаже "легитимно и неотуђиво право" на Фолкландска острва, Јужну Џорџију, Јужна Сендвичова острва и околна морска подручја.

Напетости су додатно порасле и због политичких изјава уочи утакмице. Аргентинска потпредсједница Виториа Виљарел Енглезе је назвала "пиратима који су присвојили туђу територију", док је након побједе подијелила снимке аргентинских војника из Фолкландског рата, поново истакнувши да острва припадају Аргентини.

Са друге стране, британски министар привреде Петер Кyле оцијенио је да је транспарент који су аргентински играчи развили након утакмице био "потпуно непримјерен" те је изразио очекивање да ће ФИФА истражити цијели случај.

Подсјетимо, Велика Британија и Аргентина ратовале су 1982. године због Фолкландских острва.

У сукобу је погинуло 649 аргентинских и 255 британских војника, а острва су након рата остала под британском управом.

Професор Тим Как са Универзитета Оксфорд, руководилац пројекта мапирања Фолкландског рата, рекао је за "Телеграф" како актуелни догађаји показују да Аргентина не одустаје од својих територијалних захтјева.

"Аргентина ће наставити користити сва ненасилна средства – дипломатска, привредна и правна – како би повећала притисак на Велику Британију и становнике Фолкландских острва. Фудбалска побједа над Енглеском само је додатно усмјерила пажњу свјетске јавности на ово питање", рекао је Клак.

(Вечерњи)