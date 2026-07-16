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Производ који сви имамо у гаражи: На овим мјестима га никада не смијете користити

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 21:40

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Гаража
Фото: Daniil Ustinov / Pexels

Спреј WD-40 се налази у готово свакој гаражи у Србији, али његова погрешна употреба могла би да уништи ваше ствари.

Многи га користе као трајно средство за подмазивање, што је заправо највећа заблуда јер овај спреј првенствено служи за чишћење. Како преноси Fenix-magazin, неправилно наношење овог производа може да направи озбиљну и скупу штету на осетљивим материјалима.

Зашто WD-40 није добро средство за подмазивање

Једна од најчешћих грешака јесте прскање ланца бицикла или шарки на вратима овим спрејом. Иако ће у првом тренутку смањити шкрипање, он заправо уклања стару масноћу и оставља метал без дуготрајне заштите. Произвођач изричито наглашава да након чишћења овим спрејом морате да нанесете специјализовано мазиво које штити дијелове у покрету.

Посебан опрез је потребан и када су у питању пластика и гума на вашим уређајима или возилима. Дуготрајан контакт са овим материјалима могао би да изазове њихово пуцање или трајно бубрење. Техничка упутства упозоравају да су прозирни поликарбонат и полистирен изузетно осјетљиви на састојке из овог популарног спреја.

Опасност за кућне апарате и природу

Иако на интернету круже савјети да овим средством чистите ве-це шољу, то никако не би требало да радите. Производ садржи уљне састојке који лако загађују воду чим доспију у канализацију и околину. Такође, прскање електричних уређаја док су под напоном може да изазове опасно варничење и озбиљан пожар.

Наташа Павловић

Сцена

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Овај спреј може да помогне код скидања жвакаће гуме са тепиха, али исто тако може да остави и трајне флеке на тканини. Због тога стручњаци савјетују да га прије употребе увијек тестирате на неком скривеном дјелу материјала или лакиране површине. Најбоље је да се увијек држите званичних препорука произвођача како не бисте направили беспотребне и скупе кварове у кући.

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