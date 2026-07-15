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Убаците ово у кутију са хљебом и остаће свјеж до 7 дана

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 16:04

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хљеб тијесто храна
Фото: Pexel/ Rosa Stone

Већина људи хљеб чува у пластичним кесама, у којима он брже пропада. Искусне домаћице користе један природан трик за чување хљеба.

Све што вам је потребно већ имате у фрижидеру, а овај метод ће вам уштедјети новац и сачувати мекоћу омиљеног пецива читаве седмице.

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Зашто вам се хљеб осуши за два дана?

Хљеб не постаје бајат зато што је стар. Постаје тврд зато што губи воду. Сваки пут кад отворите кесу или пластичну кутију, влага из средине векне бјежи у ваздух, а коре се стежу и пуцају. У загријаном стану зими, са упаљеним радијатором испод кухињског пулта, тај процес иде још брже. За 48 сати од мекане векне остане нешто што једва сијечете.

Трик са једним комадом који мијења све

Убаците једну чисту и суву стабљику целера у кутију или кесу са хљебом. То је цијели трик. Целер садржи велики проценат воде и у затвореном простору је полако отпушта. Хљеб ту влагу упија умјесто да је губи, па коре остају мекане, а средина се не мрви под ножем. Мирис не прелази на хљеб докле год је стабљика сува споља и добро опрана.

Сасвим једноставно. Нема куповине специјалних посуда, нема силиконских уложака из реклама. Већина нас већ има целер за супу или за домаћи ајвар у сезони, па ништа додатно не трошите.

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Шта ако немате целер при руци?

Убаците пола свјеже јабуке, принцип је исти. Јабука такође отпушта влагу и држи векну меком. Има једна замјерка, јабука лако пренесе свој слаткаст мирис на хљеб, нарочито ако стоји дуже од два дана. Зато је целер сигурнији избор, јер је неутралнији и не дира укус векне.

Како да чување хљеба траје пуних 7 дана

Трик ради, али не заувијек са истим комадом. Стабљика целера преда своју влагу и за два до три дана омекша и сама. Ту већина нас погријеши и пусти сасвим увели комад да лежи у кутији. Мијењајте целер на свака два до три дана свјежим, и векна ће остати мекана пуних седам дана. Кутију држите ван радијатора и ван директног сунца са прозора.

Највећи непријатељ свјежине није вријеме, него промаја у кутији. Сваки пут кад оставите поклопац одшкринут, влага коју је целер дао побјегне у минут. Затварајте кутију чврсто послије сваког сјечења и ефекат траје дупло дуже.

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Да ли целер мијења укус хљеба?

Целер не утиче на укус вашег хљеба, под условом да стабљику прије убацивања у кутију добро оперете и осушите. Мирис се преноси искључиво ако је целер влажан или уколико га оставите предуго па почне да вене.

Упамтите да овај метод служи искључиво за чување свјежине на собној температури, док замрзивач остаје најбољи избор за дуготрајно складиштење без губитка влаге.

Уз замјену стабљике на свака два до три дана, ваш хљеб остаје мекан и укусан пуних седам дана.

(Крстарица)

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Тагови :

Хљеб

Намирнице

трикови

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