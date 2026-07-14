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Када је право вријеме за вађење кромпира: Ево на шта требате обратити пажњу

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 17:07

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поврће кртола кромпир башта клијање
Фото: Pexel/ Antara Verma

Прави тренутак за вађење кромпира зависи од више фактора, као што су сорта и временски услови, па је много важније посматрати биљку него датум.

Како препознати да је млади кромпир спреман за вађење?

Први знак је завршетак цвјетања. Када кромпир прецвјета, можете пажљиво разгрнути земљу уз ивицу једног бокора и провјерити величину кртола.

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На идеалан тренутак за вађење указују четири знака:

доњи листови почињу благо да жуте;

бокор више није бујан као почетком љета;

кртоле су веће од кокошијег јајета;

покожица је веома танка и лако се скида прстима.

Млади кромпир није за зимницу

Ако се покожица лако скида, то значи да је кромпир млад и одличан за кување или печење, али није погодан за дуго складиштење. Због велике количине влаге брзо губи квалитет, па треба вадити само онолико колико ћете одмах потрошити, преноси Најжена.

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Зашто не треба журити

Ако кромпир извадите прерано, кртоле неће стићи да нарасту, а оштећивање коријена усред вегетације може да успори развој цијеле биљке и смањи укупан принос на крају сезоне. Ако желите да пробате млади кромпир, довољно је да из једног бокора извадите неколико већих кртола, а остатак оставите да настави да расте још двије до три недјеље.

Како правилно вадити кромпир

Најбоље је вадити га по сувом времену, рано ујутру или предвече. Послије кише земља се лијепи за кртоле и повећава ризик од оштећења танке покожице.

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Препоручује се коришћење баштенских вила умјесто ашова, како се кромпир не би пресекао. Вила треба забости мало даље од стабљике, пажљиво подићи земљу и руком извадити кртоле. Млади кромпир није потребно гулити ножем – довољно је добро га опрати и четком скинути танку покожицу.

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Тагови :

Кромпир

башта

поврће

вађење кромпира

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