Када је право вријеме за вађење кромпира: Ево на шта требате обратити пажњу

Аутор:АТВ редакција
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Прави тренутак за вађење кромпира зависи од више фактора, као што су сорта и временски услови, па је много важније посматрати биљку него датум.
Први знак је завршетак цвјетања. Када кромпир прецвјета, можете пажљиво разгрнути земљу уз ивицу једног бокора и провјерити величину кртола.
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На идеалан тренутак за вађење указују четири знака:
доњи листови почињу благо да жуте;
бокор више није бујан као почетком љета;
кртоле су веће од кокошијег јајета;
покожица је веома танка и лако се скида прстима.
Ако се покожица лако скида, то значи да је кромпир млад и одличан за кување или печење, али није погодан за дуго складиштење. Због велике количине влаге брзо губи квалитет, па треба вадити само онолико колико ћете одмах потрошити, преноси Најжена.
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Ако кромпир извадите прерано, кртоле неће стићи да нарасту, а оштећивање коријена усред вегетације може да успори развој цијеле биљке и смањи укупан принос на крају сезоне. Ако желите да пробате млади кромпир, довољно је да из једног бокора извадите неколико већих кртола, а остатак оставите да настави да расте још двије до три недјеље.
Најбоље је вадити га по сувом времену, рано ујутру или предвече. Послије кише земља се лијепи за кртоле и повећава ризик од оштећења танке покожице.
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Препоручује се коришћење баштенских вила умјесто ашова, како се кромпир не би пресекао. Вила треба забости мало даље од стабљике, пажљиво подићи земљу и руком извадити кртоле. Млади кромпир није потребно гулити ножем – довољно је добро га опрати и четком скинути танку покожицу.
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