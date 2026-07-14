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Невријеме стиже у регион: Ове регије су на удару

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:22

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Са новим топлотним таласом у Хрватској, стиже и нестабилно вријеме. ДХМЗ је издао упозорења за неке дијелове земље.

У већем дијелу Хрватске данас ће преовладавати претежно сунчано вријеме, нарочито на Јадрану. Највиша дневна температура кретаће се од 29 до 34 степена Целзијуса.

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Међутим, током послијеподнева и вечери дијелове земље, посебно централну Хрватску, захватиће пљускови са грмљавином. ДХМЗ је издао упозорења за двије регије.

За загребачку регију на снази је наранџасти метеоаларм због потенцијално опасног времена. Очекује се грмљавинско невријеме, нарочито на сјеверу регије, уз јак ветар, а постоји могућност и појаве града.

Жути метеоаларм издат је и за осјечку регију због локално обилнијих пљускова са грмљавином, посебно на западу регије, уз повремено јак вјетар.

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Метеоролози упозоравају да се нестабилно вријеме неће завршити данас. Док је за Јадран на снази упозорење због високих температура, ново погоршање времена и нестабилности могуће је већ у четвртак.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Хрватска

невријеме

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