Спремите новчанике, наплата уласка у земље ЕУ почиње ускоро

Аутор:АТВ редакција
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Након увођења ЕЕС система, ускоро би могла да почне и наплата уласка у земље Европске уније (ЕУ) за грађане трећих земаља, укључујући и становнике БиХ и Србије.
Хрватски министар унутрашњих послова Давор Божиновић изјавио је да Хрватска нема проблема са ЕЕС системом односно аутоматизованим системом уласка и изласка на граничним прелазима, јер се добро припремила и сматра га врло корисним.
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Девет европских држава (Белгија, Француска, Њемачка, Грчка, Италија, Малта, Холандија, Португал и Швајцарска) затражило је од Европске комисије да продужи могућност суспензије тог система и након 6. септембра у случајевима када се стварају велике гужве на границама.
У уредби о систему улаз/излаз (ЕЕС), који је почео с примјеном у априлу, постоји могућност дјелимичне суспензије биометријских провјера (узимање отисака прстију и фотографисање) у случају превеликих гужви.
Предвиђено је да та одредба престане важити 6. септембра, након завршетка главне туристичке сезоне.
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"Ми смо једна од држава које су прве увеле нови систем зато што смо се дуго припремали и разматрали различите сценарије који се могу догодити на нашим границама", рекао је Божиновић, који се у Бриселу састао с европским комесаром за унутрашње послове Магнусом Брунером.
Истакао је да на хрватским границама нема већих потешкоћа у примјени система захваљујући доброј припреми и ангажману полицијских службеника.
"Ријеч је о огромном искораку. Иако у неким земљама постоје одређене потешкоће на почетку примјене, то није случај у Хрватској", рекао је Божиновић.
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Додао је да је до сада на нивоу Европске уније регистровано 110 милиона путника, а више од 50 хиљада њих добило је забрану уласка због безбједносних разлога.
У Хрватској је тај број већи од пет хиљада, што чини око 11 одсто укупног броја на нивоу ЕУ.
"То је директан допринос безбједности европских грађана јер ти људи из различитих разлога представљају безбједносни ризик", рекао је Божиновић.
Божиновић је додао је и да је Хрватска спремна за ЕТИАС, европски систем за претходно одобравање путовања у шенгенски простор, сличан америчком ЕСТА систему.
Путници који у Европску унију могу улазити без визе мораће прије путовања испунити онлајн образац и платити 20 евра.
Једном издата дозвола важити ће три године. Било је планирано да ЕТИАС почне с примјеном ове јесени, али се очекује да ће његова примјена бити одгођена за почетак наредне године.
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Божиновић се заложио да Европска унија више користи визну политику како би спријечила илегалне миграције.
Навео је да велики број незаконитих миграната у Хрватску долази комерцијалним летовима у сусједне земље, након чега се од туриста претварају у незаконите мигранте.
"Управо та могућност да у те земље могу ући без виза ствара притисак на европске границе, у овом случају Хрватске, што ми не желимо", рекао је Божиновић.
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