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Ко је Јелена Шимић, супруга ухапшеног Дарија Шимића?

14.07.2026 16:54

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Ко је Јелена Шимић, супруга ухапшеног Дарија Шимића?
Фото: Youtube / (Ne)uspjeh prvaka

Јавност је остала затечена вијешћу да је бивши хрватски фудбалер Дарио Шимић ухапшен у уторак ујутро (14. јула) у акцији УСКОК-а и полиције, а према незваничним информацијама, сумњичи се за незаконито прибављање дозвола за рад кампа на подручју Тисног.

Овај неочекивани правни заплет скренуо је пажњу на његову супругу Јелену, жену која је у протеклих 25 година била кључна фигура у његовом животу, пружајући му подршку кроз све спортске и пословне успјехе, али и најтеже породичне тренутке, пише Тпортал.

Од упознавања до четврт вијека брака

Љубавна прича Дарија и Јелене почела је прије више од 25 година у загребачком ноћном клубу, гд‌је је Дарио упознао Јелену, тада тек седамнаестогодишњу д‌јевојку. Иако су били веома млади, њихова веза брзо је прерасла у брак који су склопили 3. јуна 2000. године.

Дарио Шимић

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Ухапшен Дарио Шимић, ово су детаљи

За разлику од многих других фудбалских звијезда, Шимићи су током година успјешно избјегавали медијске скандале и афере, фокусирајући се искључиво на породицу и међусобну подршку.

Давид - син који је промијенио све

У браку су добили четири сина: Рока, Виктора, Николаса и најмлађег Давида. Управо је Давид, који је рођен са Дауновим синдромом, унио посебну топлину у њихов дом и промијенио им животну перспективу.

"Због њега смо постали племенитији људи, снажнији као родитељи и повезанији као породица", испричао је Дарио за "Story" 2020. године, наглашавајући како су Јелена и он кроз синову дијагнозу само још више ојачали своју везу. Подстакнути властитим искуством, пар је основао Удружење "Хурека", које д‌јелује у области ране едукације д‌јеце.

Тајна њихове дуговјечности

Док се Дарио бавио фудбалом, а касније и пословним подухватима попут производње воде и кафе, Јелена је била његов најчвршћи ослонац. Шимић је често истицао да не постоји чаробна формула за срећан брак, већ да су кључни прилагођавање и разумијевање.

"Најлакше се развести, али треба се борити да брак опстане", изјавио је раније за "Глорију".

Рекао је да је све што је постигао резултат заједничких одлука са супругом.

Дарио Шимић

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Дарио Шимић у лисицама доведен на испитивање

"Можда је тајна нашег срећног брака то што све одлуке доносимо заједно, свађамо се само због ситница, а о проблемима разговарамо", рекао је он.

Иако се породица сада суочава с тешким оптужбама, Јелена остаје фигура која утјеловљује стабилност у њиховом приватном свијету.

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Јелена Шимић

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