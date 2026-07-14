Дјеци забрањена вожња електричних тротинета у Сјеверној Македонији

Аутор:АТВ редакција
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Забрана вожње електриних тротинета у Сјеверној Македонији за млађе од 18 година година данас је ступила на снагу.
То је предвиђено измјенама Закона о безбједности саобраћаја на путевима, чији је циљ, како је образложено, повећање безбједности возача лаких електричних возила, као и свих осталих учесника у саобраћају.
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Према новим правилима, електричним тротинетом моћи ће да управља само особа која је навршила 18 година, умјесто досадашњих 14.
Максимална дозвољена брзина ограничена је на 20 километара на час на бициклистичким стазама и тракама, док на тротоарима, пјешачким и мјешовитим стазама остаје ограничење од шест километара на час.
Приликом преласка коловоза или пјешачког прелаза, ако нема бициклистичке стазе или траке, возачи електричних тротинета дужни су да сиђу и гурају возило, предвиђено је измјенама Закона о безбједности саобраћаја на путевима, које је Собрање Сјеверне Македоније усвојило 30. јуна, преноси Глас Српске.
Новина је забрана превоза друге особе на тротинету и вожње у алкохолисаном стању. Заштитна кацига обавезна је за све возаче, као и ношење рефлектујућег прслука у условима смањене видљивости и током ноћи.
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За прекршаје су, поред новчаних казни, предвиђени и привремено одузимање електричних тротинета у трајању од 30 дана, а у случају да дијете вози електрични тротинет, одговорност сносе родитељи или старатељи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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