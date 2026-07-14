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Циљ задужења успостављање модерног и поузданог система масовне процјене вриједности и непокретности

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 14:34

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Циљ предложене одлуке за прихватање задужења за додатно финансирање пројеката унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности јесте планирано успостављање модерног и поузданог система масовне процјене вриједности непокретности, рекао је помоћник министра финансија Републике Српске Бојан Дејановић.

Дејановић је, образлажући Приједлог у Народној скупштини, навео да се овом одлуком прихвата задужење према Свјетској банци и Међународној банци за обнову и развој у износу од 35.200.000 евра, што је око 60,38 одсто од укупног износа зајма за БиХ који износи 58.300.000 евра.

Према његовим ријечима, рок отплате је 32 године, а период одгоде плаћања од седам година урачунат је у тај рок.

"Каматна стопа је референтна стопа увећана за варијабилну маржу. Почетна накнада износи 0,25 одсто износа зајма, а накнада на неповучена средства износи 0,25 одсто годишње, на неповучени износ зајма. Отплата главнице је полугодишње, 15. март и 15. септембар и валута плаћања је евро", нагласио је Дејановић.

Шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица рекао је у дискусији да је ово изузетно важан пројекат и да је циљ да Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове буде ефикаснија у раду, али да се мотивише већи број младих људи да уписују ово занимање.

"Процјена вриједности непокретности је битна из више ствари. Вриједност некретнина је основа и за основицу пореза, и у смислу ризика, и биће корисно и за банке и за привреду и за грађане. Овдје имамо низ бенефита", навео је Мазалица.

Шеф Клуба посланика СДС-а Огњен Бодирога рекао је да не би био никакав проблем да се Република Српска задужује за инвестиције или нешто што ће донијети бољитак.

Посланици у Народној скупштини Републике Српске размотрили су ову тачку дневног реда, а прије тога и Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто-пут Бањалука-Млиништа за дионицу Гламочани-Бањалука југ, преноси Срна

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Тагови :

задужење

модернизација

сједница

Народна скупштина Републике Српске

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