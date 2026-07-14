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Стевандић: Нико се не отима за мјесто у ОХР, због одлучности Српске

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:27

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Фото: АТВ

Одлучност Републике Српске довела до тога да се нико не залијеће на столицу високог представника, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, реагујући на немогућност договора у ПИК-у о избору новог високог представника.

"Сви треба да знају да је Република Српска својом упорношћу истрпјела покушај да нас потпуно униште, и Владу Српске и предсједника и Народну скупштину Српске. Народна скупштина Српске је била одлучујућа брана која је вратила ауторитет и Влад и предсједника Српске и онемогућила да ти људи буду буквално протјерани, када буду под међународном тортуром", рекао је Стевандић.

Стевандић је истакао да је Милорад Додик остао у политичком смислу главна фигура, јер из његове партије су и предсједник Влад и предсједник Републике Српске.

Рекао је да је Република Српска створила геополитичке успјехе у Москви, Вашингтону, Пекингу и у дијелу европских земаља.

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"Није лако сјести у ту столицу у вријеме новог геополитичког ресета свијета, гдје су се Срби добро уклопили и гдје имају спољнополитичке алате", рекао је Стевандић.

Додао је да ће одлучност сачувати Републике Српске.

"Дошли смо у позицију да се са нама разговара и да се и ми питамо", јасан је Стевандић.

(РТРС)

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Тагови :

Ненад Стевандић

ОХР

Република Српска

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