Да ли је гријех молити Бога за новац

Аутор:АТВ редакција
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Новац је многима једна од највећих свакодневних брига. Када се нагомилају рачуни, стамбени проблеми или неизвјесност око тога како обезбиједити основне потребе породице, није ријеткост да човјек утјеху и помоћ потражи у молитви.
Међутим, вјернике често мучи питање да ли је исправно од Бога тражити материјалну помоћ. Отац Предраг Поповић поручује да молитва за новац сама по себи није гријех, али да је пресудно са каквом намјером се човјек моли и за шта му је новац потребан.
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"Није гријех да човјек моли Бога за паре, то да знате. Можете да се молите Богу за паре", рекао је отац Предраг.
Како је објаснио, и сам се у тешким тренуцима молио Светом Спиридону Чудотворцу, светитељу који је у православној традицији познат по бризи за сиромашне и људе који су се нашли у невољи.
Није исто молити се за сигурност и за лако стечено богатство
Према ријечима оца Предрага, молитва за материјалну помоћ може имати смисла када човјеку недостаје новац за оно што је неопходно и оправдано – храну, дом, лијечење, школовање дјеце или излазак из озбиљне животне невоље.
Са друге стране, упозорио је да молитва не треба да буде оправдање за похлепу, жељу за луксузом или очекивање да се богатство стекне без рада и одговорности.
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"Не иде то да одемо у кладионицу, па се молимо за паре", поручио је.
Тиме је направио јасну разлику између човјека који тражи помоћ како би обезбиједио достојанствен живот и онога ко очекује добитак без труда, ослањајући се на срећу или коцку.
"Ако су вам потребне финансије за нешто што је нормално, што је у реду – слободно се молите Господу за то", објаснио је отац Предраг.
У хришћанском разумијевању, молитва није списак жеља нити начин да се од Бога захтијева одређени исход. Она би требало да буде искрен разговор, праћен спремношћу човјека да ради, промени оно што може и прихвати да одговор не мора увијек да буде онакав какав је очекивао.
Зато, према поруци оца Предрага, није најважније само шта човјек тражи, већ какве би посљедице испуњење те жеље имало на његов живот и однос према другима.
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Новац може да буде средство којим ће неко помоћи породици, ријешити проблем или учинити добро дјело. Ипак, може постати и извор охолости, зависти и осјећаја да човјеку нико више није потребан.
Отац Предраг сматра да молитва помаже човјеку да сачува захвалност и препозна да у животу не зависи све искључиво од његових способности.
"Ако се молите и добијете оно за шта сте се молили, знаћете да вам је то Бог дао", рекао је.
Како је објаснио, човјек који успјех припише само себи лако може да повјерује да је за све заслужан искључиво сопственом снагом. Управо у томе види опасност од гордости.
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"Мислите да сте то ви заслужили? Е, онда ће вам то бити узето. Тада ћете знати да вам је оно узето", закључио је отац Предраг.
Молитва за финансијску помоћ зато, према поруци оца Предрага, није грешна уколико не произлази из похлепе.
Човјек може да тражи помоћ за оно што му је заиста потребно, али уз молитву треба да иду рад, одговорност, захвалност и спремност да се помогне другоме када за то дође прилика, преноси "Курир".
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