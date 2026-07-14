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Велики пожар у Хрватској: ''Чују се експлозије, осјети се смрад пластике''

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 17:24

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Данас у послијеподневним часовима избио је пожар у Индустријској улици у Чаковцу.

"Чују се експлозије, види се велики дим и јако се осјети смрад пластике", рекао је један читалац за портал 24сата.хр.

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Пожар је избио у хали у Прибиславцу. Полиција је потврдила да је дошло до пожара и да су на терену хитне службе.

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Тагови :

Хрватска

пожар

Ватрогасци

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