Велики пожар у Хрватској: ''Чују се експлозије, осјети се смрад пластике''

Аутор:АТВ редакција
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Данас у послијеподневним часовима избио је пожар у Индустријској улици у Чаковцу.
"Чују се експлозије, види се велики дим и јако се осјети смрад пластике", рекао је један читалац за портал 24сата.хр.
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Пожар је избио у хали у Прибиславцу. Полиција је потврдила да је дошло до пожара и да су на терену хитне службе.
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