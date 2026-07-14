У заглављеном лифту пронађена тијела

Аутор:АТВ редакција
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Страхује се да је неколико људи погинуло у пожару који је у уторак избио у згради у изградњи у Бриселу, док се шест особа води као нестало, саопштиле су локалне власти.
Пожар је избио у кули Окси у центру града, а узрок за сада није познат.
Иако је пожар брзо угашен, ватрогасци су по уласку у зграду открили да се ватра проширила на окна лифта, при чему су два лифта остала блокирана.
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Успјели су да полугом отворе један од њих и унутра пронашли "неколико жртава – још увијек не знамо тачно колико", изјавио је Брехт Спејброк, портпарол бриселског Тужилаштва за радне односе.
"Могуће је да је ријеч о шесторо несталих, али могло би их бити још у другом лифту или на неком другом мхесту", додао је он.
Локални медији преносе да су двије особе већ превезене у болницу са тешким опекотинама, док је једном ватрогасцу указана помоћ на лицу мјеста након што је био изложен високим температурама.
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Кула Окси је још увијек у изградњи, а планирано је да се у њој нађу станови, хотел, ресторани и барови.
Налази се на 500 метара од Гран Плаза, централног бриселског барокног трга.
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