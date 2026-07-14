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Званично: Пала Влада Украјине!

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:04

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Украјина Кијев рат Русија град
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Украјински парламент, Врховна рада, прихватио је данас оставку премијерке Јулије Свириденко.

Читава влада је тиме аутоматски поднијела оставку заједно са премијерком, а за њено усвајање гласало је 258 посланика, преноси Кијев Индепендент.

Предсједник украјинског парламента Руслан Стефанчук саопштио је у понедјељак на Фејсбуку да је у парламент Украјине стигла оставка премијерке Јулије Свириденко.

Према изворима "Укринформа", очекује се да ће гласање у парламенту о именовању нове владе бити одржано 16. јула.

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До тада ће први потпредсједник владе, бивши премијер Денис Шмигаљ, привремено обављати функцију шефа владе.

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Тагови :

Украјина

Парламент

оставка

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