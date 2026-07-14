Званично: Пала Влада Украјине!

Аутор:АТВ редакција
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Украјински парламент, Врховна рада, прихватио је данас оставку премијерке Јулије Свириденко.
Читава влада је тиме аутоматски поднијела оставку заједно са премијерком, а за њено усвајање гласало је 258 посланика, преноси Кијев Индепендент.
Предсједник украјинског парламента Руслан Стефанчук саопштио је у понедјељак на Фејсбуку да је у парламент Украјине стигла оставка премијерке Јулије Свириденко.
Према изворима "Укринформа", очекује се да ће гласање у парламенту о именовању нове владе бити одржано 16. јула.
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До тада ће први потпредсједник владе, бивши премијер Денис Шмигаљ, привремено обављати функцију шефа владе.
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