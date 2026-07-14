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Тешка несрећа у Њемачкој: Погинуо дјечак (13) из БиХ?

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:34

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

У саобраћајној несрећи која се догодила у Герабону у Њемачкој, погинуо је тринаестогодишњи дјечак.

Дјечак се возио електричним тротинетом, а дио истраге је и питање зашто је возач аутомобила контактирао полицију тек након што се вратио кући, пишу њемачки медији.

Према информацијама полиције, на раскрсници је дошло до судара електричног тротинета којим је управљао дјечак и аутомобила за чијим је управљачем био 52-годишњак. Тринаестогодишњак наводно није уступио предност возачу аутомобила.

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Дјечак је преминуо на мјесту несреће. Након судара 52-годишњак се најприје одвезао кући, а тек је потом обавијестио полицију. Полиција је затим обавијестила хитну медицинску помоћ, пишу њемачки медији.

Према ријечима портпарола полиције, још није јасно зашто мушкарац није одмах позвао помоћ с мјеста несреће. Постоји могућност да код себе није имао мобилни телефон. Истрага је у току.

Како Фениx-магазин.де неслужбено сазнаје, ријеч је о дјечаку из Чапљине.

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Тагови :

Њемачка

Саобраћајна несрећа

страдао дјечак

електрични тротинет

Полиција

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