Аутор:АТВ редакција
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Кијевски режим у Азовском и Црном мору се чак ни не бави пиратеријом, већ „чистим тероризмом“, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференцији за новинаре након разговора са министром спољних послова Чада Абдулахом Сабреом Фадулом. Он је истакао да руски лидер Владимир Путин чини све да се дејства Кијева окончају.
„Оно што украјински режим ради више није ни пиратерија. Пирати бар краду и узимају за себе. Али овде то не раде себи нити другим људима. Они једноставно покушавају да нанесу штету и застраше. То је чисти тероризам, који се манифестује не само у Азовском и Црном мору, узгред буди речено, већ и на афричком континенту“, рекао је министар.
Према његовим ријечима, у покушају да науде Русији, Украјинци се не устручавају да се удруже „са било ким“.
„Укључујући и афричке екстремисте који покушавају да свргну легитимне, народне режиме у Африци, и са било којим другим друштвеним олошем“, додао је Лавров.
Русија ради на неутрализацији претњи које Украјина представља за слободну пловидбу у Азовском и Црном мору, додао је он.
„Предсједник Русије Владимир Путин ради на томе да се све ово заустави“, поручио је Лавров.
Према његовим ријечима, Запад жели да поремети сарадњу Русије и афричких земаља.
Запад, уз помоћ милитаната из Украјине, покушава да поткопа односе Русије са земљама региона Сахара-Сахел, истакао је он.
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Русија очекује да ће Турска реаговати на нападе Кијева на „Плави ток“
Москва очекује да ће Анкара послати Кијеву неповољан сигнал због редовних терористичких напада на инфраструктуру гасовода „Плави ток“, нагласио је Лавров.
Питали смо наше турске колеге како планирају да одговоре на ово, рекао је руски министар.
„Надамо се да ће моћи јавно да процјене ове догађаје и пошаљу снажан, неповољан сигнал терористичком режиму у Кијеву“, приметио је званичник.
Поред тога, говорећи о украјинском сукобу, Лавров је напоменуо да Европљани започињу „још једну игру“ око процеса рјешавања украјинске кризе, покушавајући да поткопају договоре између Русије и Сједињених Држава о овом питању.
„Европа и Украјина су учиниле све што су могле како би одвратиле СAД од споразума постигнутог у Енкориџу“, примјетио је дипломата.
Амерички предсједник Доналд Трамп не каже да споразум о Аљасци са Русијом не постоји; то су Европа и Кијев који износе ту тврдњу, констатовао је министар.
„Ако сте прочитали говор предсједника Трампа одмах након самита о Аљасци, он је похвално говорио о споразуму, рекавши да смо сада покренули процес. Европа и Украјина су рекле да нису укључене, да их се то не тиче. Сада су учиниле све што могу да покушају да скрену Сједињене Државе са теме. Предсједник Трамп не коментарише ове покушаје и не каже да Аљаска више не постоји“, објаснио је Лавров.
Али, Европљани и украјински режим су јавно изјавили да је споразум о Аљасци мртав, они су га сахранили, закључио је министар.
Уочи конференције за новинаре, Лавров и његов колега из Чада потписали су споразум о безвизном режиму за дипломате.
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