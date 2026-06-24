Лавров: Русија неће прихватити ничије ултиматуме

Аутор:АТВ редакција
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Русија неће прихватити диктиране ултиматуме, изјавио је Сергеј Лавров на 12. Међународном форуму "Примаковљева читања".
"Русија неће прихватати ултиматуме које јој било ко намеће. То би требало да имају у виду поједини политичари у земљама западно од Русије који настављају да наоружавају кијевски режим. Они су за себе већ сахранили резултате Енкориџа и покушавају да наметну своју визију преговора као процеса формализације капитулације Русије. Такво понашање сигурно неће довести до позитивних резултата", изјавио је Лавров.
Он је истакао да Запад мора да схвати да треба да одустане од ширења у сфери виталних интереса Русије, и што прије то учини, то боље.
О преговорима
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров увјерен је да је украјински сукоб још увијек могуће ријешити политичко-дипломатским методама.
"Послије много година, како се испоставило, бесмислених и без резултата убјеђивања са наше стране, неопходно је схватити једноставну истину: противници Русије не могу бесконачно и некажњено да игноришу наша јасно изражена упозорења о недопустивости стварања неприхватљивих пријетњи националној безбиједности наше земље и кршења свих могућих обавеза у погледу законских права руског и рускојезичног становништва Украјине, слободе употребе руског језика, слободе медија на руском језику, руске културе, као и канонске Украјинске православне цркве", објаснио је министар.
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Он је истакао да Русија неће пристати на прекид ватре у Украјини зарад преговора. Москва је спремна да преговара у било ком тренутку, али само ако се поднесу озбиљни предлози. Потребне су конкретне, правно обавезујуће гаранције у области безбиједности, засноване на принципу њене недељивости, укључујући обезбјеђивање безбиједности Русије на западним границама.
"Истовремено, Запад мора да схвати, и што прије то боље, да треба да одустане од планова војно-политичке, геоекономске и, додао БиХ, идеолошке експанзије у зони виталних интереса Русије", нагласио је шеф руске дипломатије.
"У августу прошле године лидери Русије и САД постигли су низ договора о политичким путевима за излазак из украјинске кризе. Ми остајемо привржени тим договорима", рекао је Лавров.
По његовим ријечима, лопта у рјешавању украјинске кризе је на другој страни.
"Лопта данас није на нашој страни терена, иако нам је све чешће покушавају пребацити из офсајда, ако говоримо језиком популарног Свјетског првенства у фудбалу. То вам неће проћи" поручио је Лавров, говорећи о украјинској кризи.
/sputniknews/
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