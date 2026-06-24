Бил Гејтс: Борис Николић ме упознао са Џефријем Епстином

Аутор:АТВ редакција
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Милијардер Бил Гејтс признао је да је "можда" био у друштву жртава Џефрија Епстина, иако никада није свједочио његовим злочинима.
Суоснивач Мајкрософта то је изјавио у свједочењу пред америчким конгресним одбором, чији је транскрипт објављен јуче, пише "ЦНН".
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Гејтс је у добровољном разговору, одржаном на Капитол Хилу раније овог мјесеца, тврдио да је његов трогодишњи однос с осуђеним сексуалним преступником био искључиво професионалан те да никада није свједочио нити учествовао у било каквом сексуалном преступу.
Гејтс је открио и како је упознао Епстина.
С Епстином га је 2011. упознао један од његових најближих сарадника, Хрват Борис Николић, рекао је Гејтс, који вјерује да је управо Николић Епстину испричао о двије његове ванбрачне афере.
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Истражиоци су га током разговора испитивали и о другим могућим аферама, тврдећи да је то важно како би се утврдило је ли Гејтс имао других веза с осуђеним сексуалним преступником, али Гејтс и његов правни тим томе су се успротивили.
Борис Николић је доктор и инвеститор, тренутно генерални директор фирме Биоматикс. Претходно је био главни савјетник за науку и технологију Била Гејтса.
Докторирао је на Медицинском факултету Универзитета у Загребу, а постдокторско усавршавање из трансплантационе имунологије завршио је на Харварду.
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Године 2002. постаје оснивач и директор Лабораторије за напредну имунологију у склопу Масачусетс Џенерал Хоспитала, једне од најбољих болница на свијету.
Током научне каријере потписао је више од 70 научних чланака и патентних пријава, а његови истраживачки интереси фокусирали су се на имуногенетику, аутоимуност и истраживање матичних станица.
Прва забиљежена комуникација између њега и Епстина у списима датира из јануара 2010. године, само шест мјесеци након што је Епстин пуштен из затвора на Флориди, гдје је служио казну због подвођења малољетнице. Након Епстинове смрти 2019. године, Николић је именован замјенским извршиоцем његовог тестамента.
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