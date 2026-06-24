Песков: Најмоћнији на свијету вјерују да правила стоје изнад права

Аутор:АТВ редакција
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Више нема слободе, једнакости или братства у међународним односима, изјавио је Дмитриј Песков на 12. Међународном форуму "Примаковљева читања".
Према његовим ријечима, зато се историја понекад окреће у веома озбиљном правцу.
- Истовремено, постоје и они који сматрају да се ништа не мијења. Њихов став је прилично организован. Они вјерују да се на основу формулација као што су "мир кроз силу", "правила умјесто права", "хегемонија умјесто плурализма", уз изговарање фразе "I'm your boss today" (Ја сам данас ваш шеф), све може оставити онако како јесте и да тако треба да остане - рекао је Песков.
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Он је додао да је то веома утицајан став који се не смије игнорисати, јер га заступа најмоћнија економија на свијету.
Песков је алудирао на недавни наступ америчког предсједника Доналда Трампа на самиту Г7, када је ушао посљедњи међу учесницима, изговорио "Ја сам шеф" и потом сјео на своје мјесто.
(sputniknews.com)
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