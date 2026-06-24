Logo

Песков: Најмоћнији на свијету вјерују да правила стоје изнад права

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 10:31

Коментари:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Више нема слободе, једнакости или братства у међународним односима, изјавио је Дмитриј Песков на 12. Међународном форуму "Примаковљева читања".

Према његовим ријечима, зато се историја понекад окреће у веома озбиљном правцу.

- Истовремено, постоје и они који сматрају да се ништа не мијења. Њихов став је прилично организован. Они вјерују да се на основу формулација као што су "мир кроз силу", "правила умјесто права", "хегемонија умјесто плурализма", уз изговарање фразе "I'm your boss today" (Ја сам данас ваш шеф), све може оставити онако како јесте и да тако треба да остане - рекао је Песков.

Ilu-sveštenik-010925

Регион

Свештеника убола оса, срушио се пред вјерницима и умро

Он је додао да је то веома утицајан став који се не смије игнорисати, јер га заступа најмоћнија економија на свијету.

Песков је алудирао на недавни наступ америчког предсједника Доналда Трампа на самиту Г7, када је ушао посљедњи међу учесницима, изговорио "Ја сам шеф" и потом сјео на своје мјесто.

(sputniknews.com)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Коментари (0)

Прочитајте више

Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака

Хроника

Бањалучанин одбио тест на дрогу, па завршио иза решетака

4 ч

1
Пожар Мостар

Градови и општине

Наређена евакуација становништва: Кордић тврди да је подметнут пожар на депонији

4 ч

0
Стубови за струју.

Свијет

Врућина изазвала велики квар: Без струје остало 68.000 домаћинстава

4 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Огласила се полиција о несрећи код Челинца: Четворо превезено на УКЦ

4 ч

0

Више из рубрике

Стубови за струју.

Свијет

Врућина изазвала велики квар: Без струје остало 68.000 домаћинстава

4 ч

0
Топлота у Европи, мапа

Свијет

Феномен који овог љета претвара Европу у рерну: Шта је "омега блокада"

4 ч

0
Ебола

Свијет

Расте број преминулих од еболе

5 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке

Свијет

Трамп наредио истрагу: Смјеста се позабавите тиме

5 ч

0

  • Најновије

14

31

Петоро повријеђених у тешкој несрећи на ауто-путу

14

30

Додик: Причао сам са Бакиром, наставак слиједи

14

23

Меси данас пуни 39. година: Ево како прослава рођендан

14

19

Познато стање дјечака ког је прегазио трактор: Наредни сати су пресудни

14

12

Шта грађанима доноси нови систем експресног плаћања?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима