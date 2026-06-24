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Расте број преминулих од еболе

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 09:04

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Ебола
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 277, саопштено је из Министарства за комуникације и медије.

У саопштењу се наводи да је у посљедња 24 часа забиљежено 10 смртних случајева повезаних са епидемијом.

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Из Министарства је саопштено да је заражено још 46 људи, чиме је укупан број случајева достигао 1.094.

У саопштењу се додаје да је стопа смртности 25,3 одсто.

(СРНА)

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

Конго

преминули

Болест

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