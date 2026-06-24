Расте број преминулих од еболе

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 277, саопштено је из Министарства за комуникације и медије.
У саопштењу се наводи да је у посљедња 24 часа забиљежено 10 смртних случајева повезаних са епидемијом.
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Из Министарства је саопштено да је заражено још 46 људи, чиме је укупан број случајева достигао 1.094.
У саопштењу се додаје да је стопа смртности 25,3 одсто.
(СРНА)
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