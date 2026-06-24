Слиједи драстично поскупљење цигарета: Кутија 11 евра?

Аутор:АТВ редакција
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Цигарете би у Њемачкој могле знатно да поскупе, судећи према плановима Министарства финансија да постепено повећа порезе на дуван у предстојећим годинама, јавља њемачка новинска агенција ДПА.
Према нацрту закона у који је дпа имала увид у петак, просјечна цијена паковања од 20 цигарета могла би да порасте са око 8,80 евра у 2027. години на отприлике 11,40 евра до 2030. године.
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Пореска компонента у малопродајној цијени повећала би се са око 4,40 евра на 5,75 евра по паковању. Ова планирана повећања односила би се и на све друге уобичајене дуванске производе.
Портпарол Министарства финансија изјавио је да ће овај приједлог служити заштити јавног здравља, што је у складу са циљем да се смањи стопа пушења међу младима и одраслима. Такође, портпарол је додао да је јачање државних прихода кључни дио напора за консолидацију јавних финансија, пренио је Феникс.
Министарство очекује да ће ова мјера генерисати милијарде евра додатних прихода. Према поменутом нацрту, додатни порески приходи износиће:
2027. године: око 756 милиона евра
2028. године: око 1,6 милијарди евра
2029. године: око 2,5 милијарди евра
2030. године: око 3,6 милијарди евра
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Иначе, цигарете су у Њемачкој и даље релативно јефтине у поређењу са сускедним западноевропским земљама. Подаци Њемачког удружења за цигарете показују да је кутија од 20 цигарета у Њемачкој 2024. године коштала у просјеку 7,33 евра, док је у сусједној Француској њена цијена износила чак 12,07 евра.
(Телеграф Бизнис)
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