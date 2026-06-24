Барел нафте први пут од 2. марта испод 76 долара

Фјучерси за септембар појефтинили су у 5.09 часова за 1,08 одсто, на 75,97 долара по барелу.

Свијет Трамп: Америчка администрација покушава да постигне праведан споразум са Ираном

Цијена фјучерса је нешто касније поново порасла на 76,11 долара по барелу.

(СРНА)