Logo

Барел нафте први пут од 2. марта испод 76 долара

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 07:47

Коментари:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијена сирове "брент" нафте први пут је испод 76 долара од 2. марта, показали су подаци са тржишта.

Фјучерси за септембар појефтинили су у 5.09 часова за 1,08 одсто, на 75,97 долара по барелу.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америчка администрација покушава да постигне праведан споразум са Ираном

Цијена фјучерса је нешто касније поново порасла на 76,11 долара по барелу.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

Барел нафте

пад цијена нафте

Коментари (0)

Прочитајте више

Бака Матија из Херцеговине

Друштво

Поука из Херцеговине: Бака Матија (87) устаје у зору, ради на њиви и има важну лекцију за младе

2 ч

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

2 ч

0
Врућине тек стижу у регион: Ево када метеоролози најављују промјену времена

Регион

Врућине тек стижу у регион: Ево када метеоролози најављују промјену времена

2 ч

0
Москва, Русија

Република Српска

Делегација МУП-а Српске у Русији

2 ч

0

Више из рубрике

Цијене нафте пала на најнижи ниво у готово три мјесеца

Економија

Цијене нафте пала на најнижи ниво у готово три мјесеца

14 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Један дан се истиче: Погледајте кретање цијена нафте од Меморандума

20 ч

0
Инвестиција вриједна више од 10 милиона КМ: Витез добија први Бинго хипермаркет

Економија

Инвестиција вриједна више од 10 милиона КМ: Витез добија први Бинго хипермаркет

21 ч

0
Цијена сирове нафте најнижа у посљедња три мјесеца

Економија

Цијена сирове нафте најнижа у посљедња три мјесеца

1 д

0

  • Најновије

10

12

Врућина изазвала велики квар: Без струје остало 68.000 домаћинстава

09

59

Мушкарац преминуо након туче: Осумњичени за убиство предат у Тужилаштво

09

50

Феномен који овог љета претвара Европу у рерну: Шта је "омега блокада"

09

46

Потукли се на плажи, један мушкарац преминуо од задобијених повреда

09

36

Опомена пред сезону радова: Ватрогасци апелују на пољопривреднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима