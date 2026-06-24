Барел нафте први пут од 2. марта испод 76 долара

Аутор:АТВ редакција
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Цијена сирове "брент" нафте први пут је испод 76 долара од 2. марта, показали су подаци са тржишта.
Фјучерси за септембар појефтинили су у 5.09 часова за 1,08 одсто, на 75,97 долара по барелу.
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Цијена фјучерса је нешто касније поново порасла на 76,11 долара по барелу.
(СРНА)
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