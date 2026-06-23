Цијене нафте пала на најнижи ниво у готово три мјесеца

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Цена међународно референтне нафте Брент пала је данас на 77 долара по барелу, а америчке сирове нафте на 73,1 долара по барелу, чиме су достигнути најнижи нивои у готово три мјесеца.
Разлог за то је напредак у преговорима између Сједињених Америчких Држава и Ирана, пренио је Трејдинг економикс.
Пад цена уследио је након привременог споразума који је допринео смиривању тензија на Блиском истоку и већ оборио цијену нафте за око 40 одсто у односу на претходне максимуме.
Додатни утицај на цијене дошао је након одлуке Вашингтона да одобри привремено изузеће од 60 дана којим се међународним купцима, укључујући америчке рафинерије, омогућава куповина иранске нафте и нафтних деривата.
Представници САД и Ирана саопштили су послије разговора одржаних у Швајцарској да је остварен одређени напредак и да ће бити формиране четири радне групе које ће се бавити питањима нуклеарног програма и економских санкција.
Ипак, двије стране и даље се разилазе у појединим кључним питањима.
Техеран је одбацио америчке тврдње о скором повратку међународних инспектора задужених за надзор нуклеарног програма, преноси Танјуг.
У међувремену, на тржиште пристижу додатне количине нафте из региона Персијског залива.
Кувајт и Уједињени Арапски Емирати повећали су извоз користећи алтернативне транспортне правце, док је Иран током протекле седмице извезао више од 30 милиона барела нафте.
Аналитичари оцјењују да ће даљи смер кретања цијена енергената зависити од исхода преговора између Вашингтона и Техерана, очувања примирја између Израела и Хезболаха у Либану, као и од пуне нормализације саобраћаја кроз Ормуски мореуз, кроз који пролази значајан дио свјетске трговине нафтом.
Тржишта очекују да би сваки напредак у дипломатским преговорима могао додатно да повећа понуду на свјетском тржишту и ублажи ризике од поремећаја у снабдијевању енергентима.
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