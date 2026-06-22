Дизел у Њемачкој јефтинији него прије сукоба на Блиском истоку

Аутор:АТВ редакција
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Цијена дизела на њемачким пумпама током викенда пала је ниже од просјека уочи америчко-израелског напада на Иран посљедњег дана фебруара, саопштио је национални ауто-мото клуб АДАЦ.
Дневни просјек у петак, суботу и недјељу био је између 1,733 еура по литру у петак и 1,738 еура у недјељу. То је 1,3 и 0,8 центи јефтиније него крајем фебруара.
Бензин Е10 је у недјељу коштао 1,822 еура по литру, односно 4,4 цента више него прије почетка сукоба.
На врхунцу кризе почетком априла, дизел је ишао до 70 центи, а бензин до 40 центи изнад цијене од прије почетка рата.
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Гориво на пумпама може да појефтини због релаксације на свјетском тржишту нафте уз помак у преговорима САД и Ирана о прекиду ватре и деблокади Хормушког мореуза.
Блокада мореуза, којим ка свијету пролази огромна количина нафте, изазвала је поскупљење барела на изнад 120 долара.
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Фактор цијене је и државни попуст на гориво, односно обарање пореза за 16,7 центи по литру. Без тога, бензин и дизел би надаље били знатно скупљи него прије рата.
Кретање цијена, међутим, наговјештава да би дизел и Е10 остали испод прага од два еура по литру и без попуста, који ионако истиче крајем јуна.
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