Провјерите да ли је имате: Ова кованица вриједи и до 500 евра

Аутор:АТВ редакција
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Нису све евро кованице исте вриједности. Док већина вриједи само онолико колико пише на њима, поједине ријетке кованице због грешака у ковању могу постићи много већу цијену међу колекционарима.
Један од таквих примјера је ријетка кованица од 1 евра из Монака из 2007. године. На одређеном броју примјерака недостаје важан детаљ – ознака ковнице у облику рога изобиља, која се иначе налази испод лика принца Алберта Другог.
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Према писању њемачких медија, само 2.291 примјерак ове кованице нема тај детаљ. Ако се таква кованица пронађе у новчанику, власник би могао имати прави колекционарски раритет. Колекционари су спремни платити и до 500 евра за овај примјерак.
Ипак, стручњаци упозоравају да се не треба превише надати проналаску вриједне кованице у свакодневном промету.
Праве грешке из ковнице врло ријетко заврше у оптицају.
Међу занимљивим примјерима су:
Стручна удружења за трговину кованицама упозоравају да многе интернет понуде претјерују с цијенама ријетких кованица.
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"Тржишне цијене од пет или шест цифара за грешке у ковању потпуно су нереалне", наводе стручњаци и савјетују опрез код огласа с невјероватно високим износима.
Такође упозоравају да се обична оштећења, огреботине или мање разлике у изгледу често погрешно представљају као ријетке грешке које вриједе много новца.
Посебно занимљиве су кованице из малих држава попут Монака, Сан Марина и Ватикана.
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Разлог је што ове земље издају ограничене количине кованица, па су оне често много траженије међу колекционарима.
Ако имате старе евро кованице код куће или у новчанику, можда вриједи провјерити детаље, једна мала грешка може направити велику разлику у вриједности, преноси "Рапорт".
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