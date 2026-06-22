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Провјерите да ли је имате: Ова кованица вриједи и до 500 евра

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:58

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Провјерите да ли је имате: Ова кованица вриједи и до 500 евра

Нису све евро кованице исте вриједности. Док већина вриједи само онолико колико пише на њима, поједине ријетке кованице због грешака у ковању могу постићи много већу цијену међу колекционарима.

Један од таквих примјера је ријетка кованица од 1 евра из Монака из 2007. године. На одређеном броју примјерака недостаје важан детаљ – ознака ковнице у облику рога изобиља, која се иначе налази испод лика принца Алберта Другог.

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Према писању њемачких медија, само 2.291 примјерак ове кованице нема тај детаљ. Ако се таква кованица пронађе у новчанику, власник би могао имати прави колекционарски раритет. Колекционари су спремни платити и до 500 евра за овај примјерак.

Неке грешке могу да вриједе и стотине евра

Ипак, стручњаци упозоравају да се не треба превише надати проналаску вриједне кованице у свакодневном промету.

Праве грешке из ковнице врло ријетко заврше у оптицају.

Међу занимљивим примјерима су:

  • Окрет матрице – ако је полеђина кованице окренута у погрешном смјеру, вриједност може досећи око 200 еура.
  • Погрешна подлога за ковање (планчет) – ако се, на примјер, мотив кованице од 2 евра појави на подлози од 1 евра, вриједност може нарасти и до 650 евра.
  • Ефекат "прженог јајета" – када унутрашњи дио кованице од 1 или 2 евра има неправилан облик, може да вриједи и до 100 евра.

Стручњаци упозоравају на лажне процјене

Стручна удружења за трговину кованицама упозоравају да многе интернет понуде претјерују с цијенама ријетких кованица.

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"Тржишне цијене од пет или шест цифара за грешке у ковању потпуно су нереалне", наводе стручњаци и савјетују опрез код огласа с невјероватно високим износима.

Такође упозоравају да се обична оштећења, огреботине или мање разлике у изгледу често погрешно представљају као ријетке грешке које вриједе много новца.

Које евро кованице колекционари посебно траже?

Посебно занимљиве су кованице из малих држава попут Монака, Сан Марина и Ватикана.

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Разлог је што ове земље издају ограничене количине кованица, па су оне често много траженије међу колекционарима.

Ако имате старе евро кованице код куће или у новчанику, можда вриједи провјерити детаље, једна мала грешка може направити велику разлику у вриједности, преноси "Рапорт".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

новац

евро

Колекционари

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