Плате у овом сектору "експлодирале", нико их више не може наћи

Аутор:АТВ редакција
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Раст плата чистачица посљедица је све израженијег недостатка радне снаге, због чега су послодавци принуђени да нуде боље услове како би задржали постојеће запослене и привукли нове раднике.
Док се послодавци широм региона све више суочавају са недостатком радне снаге, расту и зараде у занимањима која су годинама била међу слабије плаћенима. Међу њима су и чистачице, без којих је функционисање канцеларија, школа, болница и других установа незамисливо.
Према најновијим подацима из Хрватске, просјечна мјесечна нето плата у тој земљи тренутно износи 1.621 евро, што је за девет одсто више него у истом периоду прошле године. Медијална плата, која показује колико зарађује просјечан радник, износи 1.500 евра.
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Сличан тренд присутан је и у Србији, гдје су плате радника у услужним дјелатностима, укључујући и послове чишћења и одржавања хигијене, посљедњих година у порасту. Ипак, примања чистачица и даље су значајно нижа од просјечне зараде у многим другим секторима.
Послодавци све чешће наводе да је проналажење радника за ове послове постало озбиљан изазов, па се очекује да ће притисак на раст зарада бити настављен и у наредном периоду. Економисти оцјењују да ће управо занимања која су годинама била потцијењена и слабије плаћена у наредним годинама биљежити најбржи раст плата, јер тржиште рада све више диктирају понуда и потражња, а радника је све мање.
Због тога се данас и послови попут одржавања хигијене посматрају другачије него раније, а зараде запослених у овом сектору постају важан показатељ стања на тржишту рада и промјена које се дешавају широм региона, преноси Курир.
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