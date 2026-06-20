Logo

Трамп представио нови предсједнички авион: ''Најлуксузнији на свијету''

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 12:50

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори након обиласка новоименованог предсједничког авиона Ер Форс Ван у заједничкој бази Ендруз, Мериленд, у петак, 19. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP/Manuel Balce Ceneta

Амерички предсједник Доналд Трамп представио је нови предсједнички авион "Ер форс ван", обојен у црвену, бијелу, тамноплаву и златну боју, који је поклон катарског емира Тамима бин Хамад Ал Танија.

Током представљања, Трамп је захвалио катарском емиру, те истакао да се авио сматра најлуксузнијим на свијету, да је урађен на нивоу који вјероватно више никада неће бити достигнут.

илу-земљотрес-30092025

Свијет

Крит погодио снажан земљотерс

Према његовим ријечима, нови авион је неопходан да би Сједињене Државе држале корак са модернијим летјелицама које користе страни државници.

"Те земље нас веома поштују, а ипак имају авионе који су много новији и много бољи. То је помало апсурдно", нагласио је Трамп.

Нови "Ер форс ван" поклоњен је Трампу дан након што су се званичници Бијеле куће опростили од једног од два авиона Боинг 747 из предсједникове флоте, који је више од 30 година служио за превоз америчких предсједника.

илу-робот-19122025

Регион

У Хрватску ускоро стиже робот-зидар: Способан да замијени шест мајстора зидара

Два стара Боинга 747 у предсједничкој флоти ушла су у службу 1990. године, током мандата америчког предсједника Џорџа Х. В. Буша.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

авион

Коментари (0)

Прочитајте више

Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лице Републике Српске Виктор Нуждић.

Република Српска

Нуждић: Коридор - питање опстанка српског народа западно од Дрине

5 ч

0
Некадашњи питомци и припадници Центра војних школа Војске Републике Српске. испред Храма Христа спаситеља у Бањалуци.

Бања Лука

Остојић са некадашњим питомцима ВРС: Почаст палим борцима у Бањалуци

5 ч

0
Два вагона теретног воза пала су са жељезничког надвожњака у Минхену

Свијет

Вагони се срушили с надвожњака, има повријеђених: Погледајте језиве призоре

5 ч

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Хроника

Насуо гориво за 130 КМ, па "испарио" са пумпе

6 ч

0

Више из рубрике

Испуцала земља усљед земљотреса

Свијет

Крит погодио снажан земљотерс

4 ч

0
Два вагона теретног воза пала су са жељезничког надвожњака у Минхену

Свијет

Вагони се срушили с надвожњака, има повријеђених: Погледајте језиве призоре

5 ч

0
Род Благојевић

Свијет

Благојевић: Трамп, Додик и Вучић се боре за свој народ

6 ч

1
Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.

Свијет

Најављени израелско-либански преговори у Вашингтону

8 ч

0

  • Најновије

17

17

Због чега су бебе рођење љети ''у предности'' у односу на друге?

17

10

Још једна трагедија у Српској

16

56

За ова три знака слиједи велики преокрет: Све ће им ићи од руке

16

39

Како уконити пестициде са воћа и поврћа?

16

38

Додик: Пуковник Матовић оставио дубок траг у Војсци Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима