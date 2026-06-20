Трамп представио нови предсједнички авион: ''Најлуксузнији на свијету''

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп представио је нови предсједнички авион "Ер форс ван", обојен у црвену, бијелу, тамноплаву и златну боју, који је поклон катарског емира Тамима бин Хамад Ал Танија.
Током представљања, Трамп је захвалио катарском емиру, те истакао да се авио сматра најлуксузнијим на свијету, да је урађен на нивоу који вјероватно више никада неће бити достигнут.
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Према његовим ријечима, нови авион је неопходан да би Сједињене Државе држале корак са модернијим летјелицама које користе страни државници.
"Те земље нас веома поштују, а ипак имају авионе који су много новији и много бољи. То је помало апсурдно", нагласио је Трамп.
Нови "Ер форс ван" поклоњен је Трампу дан након што су се званичници Бијеле куће опростили од једног од два авиона Боинг 747 из предсједникове флоте, који је више од 30 година служио за превоз америчких предсједника.
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Два стара Боинга 747 у предсједничкој флоти ушла су у службу 1990. године, током мандата америчког предсједника Џорџа Х. В. Буша.
(СРНА)
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