Остојић са некадашњим питомцима ВРС: Почаст палим борцима у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић присуствује у Бањалуци дружењу некадашњих питомаца и припадника Центра војних школа Војске Републике Српске.
Окупљени су најприје положили вијенце у кругу Кампуса, некадашње касарне Врбас, одајући тако пошту погинулим саборцима који су своје животе уградили у темеље Републике Српске.
Након тога, учесници су носећи тробојке организовали мирну шетњу од Кампуса до Храма Христа Спаситеља, симболично повезујући мјеста сјећања.
У Храму Христа Спаситеља биће служен парастос којим ће се одати почаст страдалима и још једном подсјетити на њихову жртву за слободу.
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Република Српска
1 ч0
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