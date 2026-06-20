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Остојић са некадашњим питомцима ВРС: Почаст палим борцима у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 11:51

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Некадашњи питомци и припадници Центра војних школа Војске Републике Српске. испред Храма Христа спаситеља у Бањалуци.
Фото: АТВ/Магдалена Глигић

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић присуствује у Бањалуци дружењу некадашњих питомаца и припадника Центра војних школа Војске Републике Српске.

Окупљени су најприје положили вијенце у кругу Кампуса, некадашње касарне Врбас, одајући тако пошту погинулим саборцима који су своје животе уградили у темеље Републике Српске.

Након тога, учесници су носећи тробојке организовали мирну шетњу од Кампуса до Храма Христа Спаситеља, симболично повезујући мјеста сјећања.

У Храму Христа Спаситеља биће служен парастос којим ће се одати почаст страдалима и још једном подсјетити на њихову жртву за слободу.

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Тагови :

Бањалука

Радан Остојић

Борци Републике Српске

Парастос

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