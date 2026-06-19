Остаје ли Борик без јавне гараже? Зграде ничу, то је сигурно

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучко насеље Борик измјенама регулационог плана добиће неколико вишеспратница, али и јавну гаражу - или не?
На простору некадашње фабрике Фруктона предвиђена је изградња комплекса зграда, а на простору некадашње тржнице планиране су двије зграде, два пословна простора и јавна гаража. Станари овог насеља би зграде могли угледати врло брзо, али не и гаражу. Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у одговору за АТВ каже да је важно то што је гаража предвиђена по регулационом плану, али када ће је градити не зна се.
Станивуковић је избјегао директан одговор на ово питање, чак је погријешио и локацију.
"Ми радимо једну јавну гаражу и то је велика ствар. Радимо је између насеља Центар и Борик. Град Бањалука ради прву јавну гаражу, кошта 10 милиона КМ. Хајде прво то да урадимо, па да послије одређујемо приоритете. Оно што видимо да је приоритет то ћемо презентовати одборницама и одређивати даље приоритете. Сматрамо да што се тиче приоритета изградње јавних гаража, Фруктона је један од приоритета. Имамо четири јавне гараже, једна је код Фруктоне у Борику, друга је код Борчевог стадиона и остале двије су Долац и Пасколина циглана", каже Станивуковић.
Према регулационом плану из априла ове године, изградња јавног паркинга је предвиђена на другој локацији. Ријеч је о простору који се налази код некадашње тржнице у Борику, између Београдске и Улице Реље Крилатице.
Ту је предвиђена изградња зграде од 12 спратова, са приземљем и пентхаусом. Предвиђена је изградња и два пословна простора.
Када је у питању простор некадашње фабрике Фруктона, ту ће се правити комплекс зграда. Према незваничним информацијама АТВ-а, извођач радова је договорен још прије неколико година.
Због најављене изградње неколико зграда прије неколико година у Борику су одржани протести, а становници овог насеља "умирени" су обећањем да ће проблем паркинга бити ријешен јавном гаражом.
Тренутна ситуација сугерише да јавну гаражу Борик неће видјети скоро, али зато нове зграде чија изградња иде ужурбаним темпом хоће.
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