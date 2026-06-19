Додик: Фајон из Бањалуке отишла разочарана, СНСД не стријепи од избора

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик навео је да је у протеклим данима у Бањалуци боравила делегација НДИ, међу њима и Тања Фајон, а који су из највећег града Републике Српске, отишли разочарани.
Додик је навео, како је занимљиво да се пред сваке изборе изненада пробуде они који годинама траже начин да ослабе Републику Српску.
"Ових дана у Бањалуци је боравила делегација НДИ (Национални демократски институт), организације повезане са политичким структурама које су у континуитету подржавале политике притисака на Републику Српску. Међу њима и Тања Фајон, добро позната по залагању за санкције Републици Српској и њеним институцијама. Ипак, као и увијек, показали смо да смо добри домаћини и да се не плашимо ниједног разговора", навео је Додик на Иксу, те је додао:
"Вјерујем да су из Бањалуке отишли разочарани".
СНСД нема разлога да стријепи од избора, као што није имао ни раније, наводи Додик даље те поручује да грађани Републике Српске одлучују на изборима, а не стране фондације, амбасаде или политички инструктори. Такође, лидер СНСД-а је нагласио да је позиција у Републици Српској потрошила готово све алибије за поразе, па је очигледно почела потрага за новим.
"Посебно забрињава оно што се могло чути на другим састанцима током њихове посјете. Умјесто разговора о демократији и изборима, појединци већ разматрају сценарије како оспоравати изборну вољу грађана уколико постане јасно да СНСД ужива највећу подршку. То нема везе са демократијом. То има везе са покушајима дестабилизације Републике Српске", наводи Додик, те поручује да од тога неће бити ништа.
Занимљиво је како се пред сваке изборе изненада пробуде они који годинама траже начин да ослабе Републику Српску. Ових дана у Бањалуци је боравила делегација НДИ, организације повезане са политичким структурама које су у континуитету подржавале политике притисака на Републику…— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 19, 2026
Како наводи Додик у закључку, Република Српска ће сачувати своју стабилност, своје институције и своју демократску вољу.
"Страно мијешање нисмо прихватали ни онда када су они који су га спроводили били много моћнији него данас, па га нећемо прихватити ни сада. О судбини Републике Српске одлучиваће њен народ, а не они који се Републике Српске сјете само када треба да врше притисак на њу", навео је Додик.
Подсјећања ради, Тања Фајон бивша министарка спољних послова Словеније позната је по својим критикама на рачун политике лидера СНСД-а Милорада Додика. Такође у својим ставовима показала је противљење отцјепљењу Српске од БиХ.
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