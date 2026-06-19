Инвазија необичних морских бића: Многи мисле да су медузе

Аутор:АТВ редакција
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Људи су остали затечени после појаве необичних морских створења на обалама Велса, преноси Мирор.
Иако на први поглед делују као медузе, заправо су њихови далеки рођаци, који се најчешће проналазе у Атлантском, Индијском и Тихом океану.
Ријеч је о плутајућим организмима Велела велела, упечатљиве плаве боје, а свједоци описују призоре са обала као “потпуно нестварне”.
Локално становништво каже да су плаже биле прекривене десетинама, па чак и стотинама јединки, које су описали као “стакласте” или налик “кристалима”.
Ова појава је затекла посјетиоце плажа, док стручњаци истичу да није неуобичајена, али да се најчешће јавља током јесени и зиме.
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Они откривају да је “убод” Велела велела знатно слабији од другим медуза, али упозоравају да их није безбједно додиривати.
“Можда ништа не бисте осјетили, рецимо на прстима, али уколико би ова створења дошла у контакт са осјетљивијим дијеловима тијела - очима или уснама, осјетили бисте пецкање и непријатност”, наводи се.
Зато се савјетује опрез приликом боравка у мору и наглашава да треба избјегавати контакт.
Велела велела представљају колонијалне хидроиде, а свака јединка је дугачка око седам центиметара. Њихово кретање у потпуности зависи од ветра и морских струја, због чега је долазак на обалу непредвидив.
Стручњаци објашњавају да их на копно најчешће доносе зимске олује, због чега се ретко примећују током године. Међутим, ове сезоне виђене су неуобичајено рано.
(телеграф)
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