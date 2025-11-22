Дјечака Владимира (2) убила медуза

Извор:
Телеграф
22.11.2025
11:35
Владимира Вову Јакубанеца медуза је опекла док је био у плићаку и почео је дозивати у помоћ. Дјечак је хитно превезен у болницу на Лангкавију у Малезији у сриједу, али је преминуо четири дана касније од тешких повреда коже.
Породица из Хабаровска у Русији посјетила је плажу Ченанг дан након доласка на свој први, дуго ишчекивани одмор, рекао је Вовин отац, 32-годишњи Никита Јакубанец.
„Када се то догодило, био је у плићаку близу обале. Изненада је вриснуо. Моја супруга га је извела из воде и предала мени пре него што је отишла по крпу да му очисти ногу“, рекао је Никита, преноси Mirror.
„У том тренутку мој син је престао да дише. Покушао сам да му дам вјештачко дисање. Други туристи су прискочили у помоћ. Одвели су нас до првих спасилаца, али они су му само очистили рану сирћетом прије него што су нас послали у клинику, а одатле директно у болницу.“
Ожалошћени отац рекао је да је био шокиран и тврди да спасиоци на плажи нису могли учинити ништа више. Протуотров који помаже заустављање дјеловања отрова није био доступан, па је дјечак морао бити превезен у болницу удаљену око 145 КМ.
„Дијете су у скоро беживотном стању довели чланови породице. Након два сата успјешно је реанимиран. Болница је такође морала да набави протуотров из Пенанга“, рекао је портпарол цивилне одбране Лангкавија.
Ипак, Вова је преминуо усљед компликација. Никита и његова супруга, такође 32 године, и Вовина мајка Олга, рекли су да неће подносити тужбу због немара, али желе да смрт њиховог сина буде упозорење на опасности које представљају морске животиње.
„Вјерујемо да је то била сврха његовог живота – спасити друге, спријечити будуће трагедије. Владимир је био веома љубазан, веома паметан. Били смо срећна породица“, рекао је Никита Јакубанец.
Олга је рекла да желе да смрт њиховог сина има смисла.
„Наш син је наш херој. Он је наш мали анђео. Сваки дан смо му говорили да га волимо, а он је увијек говорио да воли нас.“
Вова је преминуо у болници у Алор Стару.
„Љекар је рекао да је наше дијете отровала медуза, затим му је срце стало. Рекао је да је наше дијете имало веома велике повреде на ногама“, рекао је Вовин отац.
Мајка Олга рекла је да ће Владимира кремирати и његове посмртне остатке однијели ће назад у Русију, преноси Mirror.
