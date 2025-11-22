Logo

Мајорка залеђена: Пијавица шокирала све, снијег оковао омиљену дестинацију

Извор:

Телеграф

22.11.2025

10:34

Коментари:

0
Мајорка залеђена: Пијавица шокирала све, снијег оковао омиљену дестинацију
Фото: Printscreen/X/METEO BALEARS

Спектакуларни водени млаз запљускује залив Порт де Солер, његови ледени вјетрови шибају ваздух. Више, у планинама Трамунтана, вртложе се пахуље снега. Три центиметра снијега се накупило на највишем врху, Пуиг Мајору (1445 метара). А у одмаралишту Балерман, људи дрхте од зиме уместо да пију. Зима је стигла на Мајорку!

У главном граду Палма де Мајорка и у Арти на истоку, пао је град у петак. Дуж северозападне обале, огромни водени млаз је најавио долазак зиме, смирујући се тек испод уметничког града Деје. Шпанска метеоролошка служба издала је упозорења на олује и високе таласе.

Хладна олуја донијела је кишу, која је падала као снег до надморске висине од 600 метара. Бијели покривач се углавном одмах отопио. Међутим, са падом температура на -4 степена Целзијуса, неки виши делови планина Трамунтана нестали су (привремено) под слојем снијега.

Популарна планинарска дестинација Кастел д'Аларо, популарна међу туристима, и железничка станица Црвене муње, историјске железничке пруге између Палме и Солера, у Буњоли, такође су привремено биле прекривене бијелим.

Зимско вријеме ће се на Мајорци задржати и у суботу. У планинама би и даље могло бити мраза. Краткорочно побољшање времена очекује се у недјељу, са сунчаним временом у неким деловима и температурама које ће достићи и до 20 степени Целзијуса. Међутим, следећи кишни фронт ће стићи до медитеранског острва већ у уторак.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Снијег

Majorka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Одговоти на најважнија енерго питања

38 мин

0
Више од 200.000 аутомобила Форд повучено са тржишта

Ауто-мото

Више од 200.000 аутомобила Форд повучено са тржишта

39 мин

0
Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

Фудбал

Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

46 мин

0
Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака

Друштво

Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака

58 мин

0

Више из рубрике

Школа, учионица

Свијет

Наоружани нападачи отели више од 200 ученика у Нигерији

1 ч

0
Експлозија од‌јекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама

Свијет

Експлозија од‌јекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама

1 ч

0
Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Свијет

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

1 ч

0
Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

Свијет

Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

10

49

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

10

45

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

10

41

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

10

38

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner