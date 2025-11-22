Мајорка залеђена: Пијавица шокирала све, снијег оковао омиљену дестинацију

Извор:
Спектакуларни водени млаз запљускује залив Порт де Солер, његови ледени вјетрови шибају ваздух. Више, у планинама Трамунтана, вртложе се пахуље снега. Три центиметра снијега се накупило на највишем врху, Пуиг Мајору (1445 метара). А у одмаралишту Балерман, људи дрхте од зиме уместо да пију. Зима је стигла на Мајорку!
У главном граду Палма де Мајорка и у Арти на истоку, пао је град у петак. Дуж северозападне обале, огромни водени млаз је најавио долазак зиме, смирујући се тек испод уметничког града Деје. Шпанска метеоролошка служба издала је упозорења на олује и високе таласе.
Хладна олуја донијела је кишу, која је падала као снег до надморске висине од 600 метара. Бијели покривач се углавном одмах отопио. Међутим, са падом температура на -4 степена Целзијуса, неки виши делови планина Трамунтана нестали су (привремено) под слојем снијега.
Популарна планинарска дестинација Кастел д'Аларо, популарна међу туристима, и железничка станица Црвене муње, историјске железничке пруге између Палме и Солера, у Буњоли, такође су привремено биле прекривене бијелим.
Зимско вријеме ће се на Мајорци задржати и у суботу. У планинама би и даље могло бити мраза. Краткорочно побољшање времена очекује се у недјељу, са сунчаним временом у неким деловима и температурама које ће достићи и до 20 степени Целзијуса. Међутим, следећи кишни фронт ће стићи до медитеранског острва већ у уторак.
