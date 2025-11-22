Logo

Експлозија од‌јекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама

22.11.2025

09:15

Коментари:

0
Експлозија од‌јекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама
Фото: Printscreen/X/The Daily News

Десетине ватрогасаца бориле су се у петак увече са пожаром на контејнерском броду усидреном у луци Лос Анђелес, саопштили су званичници.

Сва 23 члана посаде су пронађена и нико није повређен у пожару за који се вjерује да је избио испод палубе, према информацијама ватрогасне службе Лос Анђелеса. Терет брода садржи и опасне материјале.

До око 19 сати пожар се проширио на неколико нивоа брода, а касније је дошло до експлозије на средњем дијелу палубе, навела је ватрогасна служба. За сада није познато како је пожар избио.

снијег пахуље

Свијет

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Више од 100 ватрогасаца борило се са ватром у луци Лос Анђелес, према ријечима градоначелнице Карен Бас. Ова лука важи за најпрометнију у Сјеверној Америци.

"Тимови за опасне материјале ватрогасне службе прате квалитет ваздуха док се гашење пожара наставља", рекла је Бас.

Брод дуг 336 метара, "One Henry Hudson", којим управља компанија "One Ocean Express" са седиштем у Сингапуру, пре Лос Анђелеса био је у Јапану, са заустављањима у Кобеу, Нагоји и Токију.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Brod

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Свијет

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

1 ч

0
Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

Свијет

Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

2 ч

0
Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака ће се обогатити до краја новембра

2 ч

0
Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

Друштво

Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

2 ч

0

Више из рубрике

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

Свијет

Упаљен наранџасти метеоаларм: Француска на удару таласа хладног времена

1 ч

0
Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

Свијет

Криминалци врбују дјецу да чине најбруталније злочине

2 ч

0
Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

Свијет

Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

2 ч

0
Држављанима БиХ одбијен улазак у Њемачку

Свијет

Држављанима БиХ одбијен улазак у Њемачку

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

10

49

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

10

45

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

10

41

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

10

38

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner