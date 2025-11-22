22.11.2025
Десетине ватрогасаца бориле су се у петак увече са пожаром на контејнерском броду усидреном у луци Лос Анђелес, саопштили су званичници.
Сва 23 члана посаде су пронађена и нико није повређен у пожару за који се вjерује да је избио испод палубе, према информацијама ватрогасне службе Лос Анђелеса. Терет брода садржи и опасне материјале.
До око 19 сати пожар се проширио на неколико нивоа брода, а касније је дошло до експлозије на средњем дијелу палубе, навела је ватрогасна служба. За сада није познато како је пожар избио.
Више од 100 ватрогасаца борило се са ватром у луци Лос Анђелес, према ријечима градоначелнице Карен Бас. Ова лука важи за најпрометнију у Сјеверној Америци.
"Тимови за опасне материјале ватрогасне службе прате квалитет ваздуха док се гашење пожара наставља", рекла је Бас.
Брод дуг 336 метара, "One Henry Hudson", којим управља компанија "One Ocean Express" са седиштем у Сингапуру, пре Лос Анђелеса био је у Јапану, са заустављањима у Кобеу, Нагоји и Токију.
Los Angeles - Fire on a cargo ship following a large explosion. Several ship crew members are missing. The ship, from Tokyo, was docked at the port. pic.twitter.com/6gjjVLAsTa— NYCFireWire (@NYCFireWire) November 22, 2025
(Курир)
