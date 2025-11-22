Logo

Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

22.11.2025

08:21

Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија
Фото: Tanjug/AP/The New York Times/Doug Mills

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс поручио је данас да постоји "фантазирање" да је побједа Украјине у рату против Русије "на дохват руке" ако јој Вашингтон да више новца и оружја и уведе више санкција Москви.

Венс је у објави на мрежи X поручио да свака критика мировног оквира на којем ради америчка администрација представља или неразумијевање тог оквира или погрешно представљање критичне стварности на терену.

"Мир неће створити неуспјешне дипломате или политичари који живе у свијету фантазије. Можда ће га створити паметни људи који живе у стварном свијету", навео је Венс.

Nikola Jokić

Кошарка

Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

Он је написао да било који мировни план мора да заустави убијање људи уз очување украјинског суверенитета, мора бити прихватљив и за Русију и за Украјину, као и да до максимума повећа шансе да поново не дође до рата.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је јуче да сматра да је четвртак, 27. новембар одговарајући рок да Украјина прихвати мировни приједлог који подржавају САД како би се окончао рат са Русијом.

Предсједник Украјине Володимир Зеленски претходно је у обраћању грађанима рекао да је Кијев под једним од најтежих притисака и да се суочава са ризиком да изгуби кључног партнера или достојанство.

Џеј Ди Венс

Украјина

Specijalna vojna operacija

Коментари (0)
