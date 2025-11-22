Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

Извор:
Танјуг
22.11.2025
08:21
Коментари:0
Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс поручио је данас да постоји "фантазирање" да је побједа Украјине у рату против Русије "на дохват руке" ако јој Вашингтон да више новца и оружја и уведе више санкција Москви.
Венс је у објави на мрежи X поручио да свака критика мировног оквира на којем ради америчка администрација представља или неразумијевање тог оквира или погрешно представљање критичне стварности на терену.
"Мир неће створити неуспјешне дипломате или политичари који живе у свијету фантазије. Можда ће га створити паметни људи који живе у стварном свијету", навео је Венс.
Кошарка
Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном
Он је написао да било који мировни план мора да заустави убијање људи уз очување украјинског суверенитета, мора бити прихватљив и за Русију и за Украјину, као и да до максимума повећа шансе да поново не дође до рата.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је јуче да сматра да је четвртак, 27. новембар одговарајући рок да Украјина прихвати мировни приједлог који подржавају САД како би се окончао рат са Русијом.
Предсједник Украјине Володимир Зеленски претходно је у обраћању грађанима рекао да је Кијев под једним од најтежих притисака и да се суочава са ризиком да изгуби кључног партнера или достојанство.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму