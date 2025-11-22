Обилан снијег отежава саобраћај у планинским крајевима

Извор:
СРНА
22.11.2025
08:08
Саобраћај је, због снијега, отежан у вишим планинским крајевима и преко превоја, посебно на путним правцима Мркоњић Град-Милиништа, Тисовац-Кнежево-Угар, Котор Варош-Кнежево и Шипово-Ново Село, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
У нижим предјелима, коловози су претежно мокри и клизави, а возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима.
У ФБиХ за теретни саобраћај су затворени Рипачки кланац, Ланиште и Оштрељ.
Због сњежних падавина возачима камиона са приколицом и шлепера савјетује се да користе зимску опрему преко превоја Комар на путу Доњи Вакуф-Травник и преко Копривнице на путу Бугојно-Купрес.
Отежано вози и преко превоја Ростово, Макљен, Караула и Нишићи.
Ванредне регулације саобраћаја су због обилних падавине привремено уклоњене са дионица Какањ-Високо и Подлугови-Сарајево сјевер.
Пуштен је у саобраћај дио магистралног пута, "брзе цесте", Клашнице–Бањалука у дужини од шест километара. Радови на овој дионици биће настављени на прољеће како би до краја идуће године била окончана комплетна реконструкција пута од Клашница до фонтане на улазу у Бањалуку.
Почели су радови на санацији магистралног пута од Брчког до Брезова Поља. Одвијање саобраћаја изводи се успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу Сијерачке стијене, због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у тунелу.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.
На путу Билећа-Требиње на локалитету Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Повремена обустава саобраћаја актуелна је на на магистралном путу Брчко-Бијељина, због санације коловоза, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.
Радови се изводе и на дионицама Козарска Дубица-Приједор, затим у тунелима Грабовица и Оштри врх на путу Бродар-Вишеград, те на путним правцима Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-гранични прелаз Хум Шћепан Поље.
Због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта, затим у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта, те на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде. На свим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.
Усљед клизишта једног траком вози се на регионалним путним правцима Бушлетић-Зелиња у мјесту Доња Палежница, Карановац-Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор-Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
У ФБиХ радови су актуелни на магистралним путевима Семизовац-Олово, Завидовићи-Возућа у мјесту Криваја, Јајце-Црна Ријека, Јабланица-Блидиње на дионици Јабланица-Косне Луке, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима јутрос нема дужих задржавања.
АМС подсјећа да се, због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ, на граничним прелазима могу очекивати дужа задржавања.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до три и по тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила изнад пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.
