Хаос у Новом Пазару: Прекинут меч, Звезда води, голман изнесен са терена

Аутор:

АТВ

05.03.2026

15:54

Коментари:

0
Фото: screenshot / Telegraf.rs

Фудбалери Новог Пазара и Црвене звезде играју четвртфинале Купа Србије.

Ово је први пут да Ненад Лалатовић игра против Црвене звезде као тренер Новог Пазара.

Почело увредама, пиротехником и прекидом

Почело је увредама, пиротехником и прекидом, а наставило се са повредама Дуартеа и Матеуса и двије принудне измјене Дејана Станковића.

Огромна гужва је испала већ на истеку првог минута, када је дошло до проблема на трибини гдје су Делије. Ту је одмах дошло до прелијетања, а полиција је одмах интервенисала због чега је и дошло до великог прекида.

Наиме, Пазарци су одмах почели да скандирају "убиј четника", а Делије су се залетјеле, прескочиле су и трибину, а полиција је одмах интервенисала.

Одмах је игра заустављена.

Пазарци су повели па им је гол поништен, имали још једну опасну шансу када су повриједили голмана Матеуса, а голчином Тикнизјана је Звезда повела у 37. минуту.

Звездин голман на носилима изнесен

Након што је ударен у главу, Матеус је пратњи љекарског тима, на носилима, изнесен са терена.

19-годишњи Вук Драшкић је дебитовао на голу Црвене звезде.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (0)
