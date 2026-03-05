Хаос у Новом Пазару: Прекинут меч, Звезда води, голман изнесен са терена

Аутор:АТВ
Фудбалери Новог Пазара и Црвене звезде играју четвртфинале Купа Србије.
Ово је први пут да Ненад Лалатовић игра против Црвене звезде као тренер Новог Пазара.
Почело је увредама, пиротехником и прекидом, а наставило се са повредама Дуартеа и Матеуса и двије принудне измјене Дејана Станковића.
Огромна гужва је испала већ на истеку првог минута, када је дошло до проблема на трибини гдје су Делије. Ту је одмах дошло до прелијетања, а полиција је одмах интервенисала због чега је и дошло до великог прекида.
Наиме, Пазарци су одмах почели да скандирају "убиј четника", а Делије су се залетјеле, прескочиле су и трибину, а полиција је одмах интервенисала.
Одмах је игра заустављена.
Пазарци су повели па им је гол поништен, имали још једну опасну шансу када су повриједили голмана Матеуса, а голчином Тикнизјана је Звезда повела у 37. минуту.
Након што је ударен у главу, Матеус је пратњи љекарског тима, на носилима, изнесен са терена.
19-годишњи Вук Драшкић је дебитовао на голу Црвене звезде.
