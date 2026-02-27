Суспендовани Немања Радоњић објавио слику и поруку послије пораза Звезде

27.02.2026
07:42
Црвена звезда остала је без осмине финала Лиге Европе. Пред пуном "Мараканом" није успјела да прође против Лила, пошто је француски тим побиједио (2:0) и прошао послије продужетака.
На овом мечу није играо суспендовани Немања Радоњић који се огласио послије утакмице.
Огласио се на свом Инстаграм профилу и пружио подршку саиграчима и екипи за наставак сезоне. Поручио је да ће заједно да иду по титулу и да вјерује у тим.
Да ли то значи да ће се и он ускоро придружити саиграчима или не, остаје да се види.
"Гдје год да си ти играла, ту смо били ми. Идемо по титулу", написао је Радоњић уз фотографију транспарента са сјеверне трибине пред почетак утакмице.
Црвена звезда суспендовала је Радоњића 17. фебруара и саопштила да се више неће јавно оглашавати по том питању.
Ево шта су тада написали:
"Фудбалски клуб Црвена звезда суспендовао је Немању Радоњића због непрофесионалног и неодговорног понашања, те он неће бити дио првог тима до даљег. Клуб је у више наврата пружио прилику Немањи Радоњићу да покаже да заслужује мјесто у тиму, али је он сваки пут својим односом према обавезама и понашањем ван терена ту прилику обесмислио, показујући да нема професионалан однос према дресу Црвене звезде", стоји у саопштењу.
