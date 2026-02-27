"Могућ украјински напад": Мађарска шаље хеликоптерске јединице на границу

Извор:
Мађарско Министарство одбране предузело је додатне мјере за одбрану своје енергетске инфраструктуре од могућих напада Украјине, шаљући хеликоптерске јединице на границу, изјавио је министар одбране Криштоф Салај-Бобровницки.
"Посаде хеликоптера у источним регионима земље су удвостручене. Њихова мисија је да одбију нападе летјелица које могу ући у ваздушни простор Мађарске", истакао је Салај-Бобровницки.
Он је навео да ће војне јединице које штите критично важну енергетску инфраструктуру бити снабдјевене опремом за електронско ратовање у довољним количинама.
На приједлог Министарства енергетике земље, састављен је списак од 20 важних енергетских локација које ће бити под контролом војске. Војска ће тамо бити распоређена данас.
Премијер Виктор Орбан раније је најавио да ће Мађарска појачати заштиту својих критичних енергетских објеката као одговор на покушаје Украјине да поткопа њену енергетску безбједност.
"Наредио сам повећану заштиту критичне енергетске инфраструктуре. Украјинска влада врши притисак на владе Мађарске и Словачке кроз нафтну блокаду. Украјинци се ту неће зауставити. Они припремају даље акције како би пореметили мађарски енергетски систем. Мађарска неће подлећи уцјенама", написао је Орбан на "Фејсбуку".
Орбан је наложио распоређивање војних јединица и неопходне опреме у близини кључних енергетских објеката.
Полиција ће појачати патроле око одређених електрана, дистрибутивних станица и контролних центара. У округу Саболч-Сатмар-Берег на сјевероистоку земље уведена је забрана летова дронова.
