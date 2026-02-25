Дрма се у Европи: Војска је распоређена, оптужбе се нижу

Извор:
Премијер Мађарске Виктор Орбан саопштио је послије сједнице мађарског Савјета за одбрану, да је наложио појачану заштиту критичне енергетске инфраструктуре због, како је навео, политички мотивисане блокаде испоруке нафте из Украјине.
Орбан тврди да се Кијев спрема на додатне акције усмјерене на ометање рада мађарског енергетског система.
Како је прецизирао, појачана заштита подразумијева распоређивање војника и неопходне опреме за одбијање евентуалних напада у близини приоритетних енергетских објеката, док ће полиција појачати патроле око одређених електрана, дистрибутивних станица и управљачких центара.
Орбан је, преноси мађарски лист Мађар Немзет, у видео-поруци објављеној на друштвеним мрежама подсјетио да од 27. јануара нафта не стиже у Мађарску нафтоводом "Дружба".
"Подаци јасно показују да овај преседан без оправдања има политичке разлоге и да украјинска влада блокадом нафте врши притисак на Мађарску и Словачку", рекао је Орбан.
Мађарски премијер је навео и да је на сједници саслушао извјештаје националних безбједносних служби, на основу којих је закључено да се Украјина припрема за нове акције са циљем ометања функционисања мађарског енергетског система.
"Мађарска не може бити уцјењивана!", нагласио је Орбан на крају обраћања.
Испоруке руске нафте Мађарској и Словачкој преко цјевовода Дружба су прекинуте од 27. јануара, када је Кијев саопштио да је руски напад дроном погодио опрему цјевовода у западној Украјини.
Будимпшета и Братислава криве Украјину за прекид испорука, док Кијев поручује да ради на оправци цјевовода.
