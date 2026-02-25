Logo
Large banner

Дрма се у Европи: Војска је распоређена, оптужбе се нижу

Извор:

АТВ

25.02.2026

18:19

Коментари:

0
Војска Мађарске
Фото: Screenshot

Премијер Мађарске Виктор Орбан саопштио је послије сједнице мађарског Савјета за одбрану, да је наложио појачану заштиту критичне енергетске инфраструктуре због, како је навео, политички мотивисане блокаде испоруке нафте из Украјине.

Орбан тврди да се Кијев спрема на додатне акције усмјерене на ометање рада мађарског енергетског система.

Сокови

Свијет

Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

Како је прецизирао, појачана заштита подразумијева распоређивање војника и неопходне опреме за одбијање евентуалних напада у близини приоритетних енергетских објеката, док ће полиција појачати патроле око одређених електрана, дистрибутивних станица и управљачких центара.

Орбан је, преноси мађарски лист Мађар Немзет, у видео-поруци објављеној на друштвеним мрежама подсјетио да од 27. јануара нафта не стиже у Мађарску нафтоводом "Дружба".

"Подаци јасно показују да овај преседан без оправдања има политичке разлоге и да украјинска влада блокадом нафте врши притисак на Мађарску и Словачку", рекао је Орбан.

Поплаве у Бразилу

Свијет

Расте број жртава ужасних поплава: Десетине људи нестало

Мађарски премијер је навео и да је на сједници саслушао извјештаје националних безбједносних служби, на основу којих је закључено да се Украјина припрема за нове акције са циљем ометања функционисања мађарског енергетског система.

"Мађарска не може бити уцјењивана!", нагласио је Орбан на крају обраћања.

Испоруке руске нафте Мађарској и Словачкој преко цјевовода Дружба су прекинуте од 27. јануара, када је Кијев саопштио да је руски напад дроном погодио опрему цјевовода у западној Украјини.

Будимпшета и Братислава криве Украјину за прекид испорука, док Кијев поручује да ради на оправци цјевовода.

Подијели:

Тагови :

Мађарска

Украјина

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

Свијет

Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

2 ч

0
Бразил поплаве

Свијет

Расте број жртава ужасних поплава: Десетине људи нестало

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

2 ч

0
Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

Свијет

Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

20

23

Хитно хоспитализован Слоба Васић

20

09

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

20

08

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

19

58

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner