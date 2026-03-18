Објављена одлука о именовању Минића и нове Владе

Аутор:АТВ
18.03.2026
10:51
Коментари:0
Одлука о именовању Саве Минића за премијера Републике Српске објављена је данас у Службеном гласнику.
Такође, објављена је и одлука о избору чланова Владе, односно министара.
Подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске изабрала је у уторак, 17. марта,Саву Минића за предсједника Владе Републике Српске.
Ове одлуке ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.
За избор Минића гласало је 48 посланика у Народној скупштини Републике Српске.
Нову Владу чине исти министри који су функције обављали и у претходном сазиву.
Зора Видовић је министар финансија, Жељко Будимир министар унутрашњих послова, Горан Селак министар правде, Сенка Јујић министар управе и локалне самоуправе, а Раденко Бубић министар привреде и предузетништва Републике Српске.
Нед Пуховац је министар трговине и туризма, Петар Ђокић министар енергетике и рударства, Зоран Стевановић министар саобраћаја и веза, а Ален Шеранић министар здравља и социјалне заштите Српске.
Боривоје Голубовић је министар просвјете и културе, Радан Остојић министар рада и борачко-инвалидске заштите, Ирена Игњатовић министар породице, омладине и спорта, Златан Клокић је министар за европске интеграције и међународну сарадњу.
Бојан Випотник остаје министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Анђелка Кузмић министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Драга Мастиловић министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.
