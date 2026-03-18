Logo
Large banner

Објављена одлука о именовању Минића и нове Владе

Аутор:

АТВ

18.03.2026

10:51

Коментари:

0
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Одлука о именовању Саве Минића за премијера Републике Српске објављена је данас у Службеном гласнику.

Такође, објављена је и одлука о избору чланова Владе, односно министара.

Пластична хирургија УКЦ-а Српске

Друштво

Подвиг љекара УКЦ-а Српске: Ове операције изведене први пут у БиХ

Подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске изабрала је у уторак, 17. марта,Саву Минића за предсједника Владе Републике Српске.

Ове одлуке ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

За избор Минића гласало је 48 посланика у Народној скупштини Републике Српске.

Састав Владе

Нову Владу чине исти министри који су функције обављали и у претходном сазиву.

bojlerr

Свијет

Незапамћена трагедија: Отац, мајка и дијете настрадали због квара на бојлеру

Зора Видовић је министар финансија, Жељко Будимир министар унутрашњих послова, Горан Селак министар правде, Сенка Јујић министар управе и локалне самоуправе, а Раденко Бубић министар привреде и предузетништва Републике Српске.

Нед Пуховац је министар трговине и туризма, Петар Ђокић министар енергетике и рударства, Зоран Стевановић министар саобраћаја и веза, а Ален Шеранић министар здравља и социјалне заштите Српске.

Носач Абрахам Линколн

Свијет

Иранци тврде: Абрахам Линколн је погођен

Боривоје Голубовић је министар просвјете и културе, Радан Остојић министар рада и борачко-инвалидске заштите, Ирена Игњатовић министар породице, омладине и спорта, Златан Клокић је министар за европске интеграције и међународну сарадњу.

Бојан Випотник остаје министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Анђелка Кузмић министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Драга Мастиловић министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Службени гласник Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Теодоровић се исписао из српског рода

3 ч

13
Редовна сједница НСРС

Република Српска

Редовна сједница НСРС

4 ч

2
Саво Минић

Република Српска

Минић: Путеви на подручју Фоче морају бити ријешени

4 ч

2
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Европа изгубила значајан дио политичког и економског капацитете

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

11

17

Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

11

12

Експлодирао метеор изнад Кливленда

11

09

Начин ходања може да открије емоције код људи

11

04

Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner