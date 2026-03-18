Редовна сједница НСРС

Аутор:АТВ
18.03.2026
07:05
Коментари:0
У Бањалуци ће данас бити одржана и 18. редовна сједница парламента Српске на чијем се предложеном Дневном реду налази 16 тачака.
Биће одржан актуелни час, а посланици ће разматрати и Приједлог Програма рада Парламента за ову годину.
На Дневном реду је и неколико Закона који су враћени на поновно одлучивање на захтјев вршиоца дужности предсједнка Републике.
Ријеч је о Закону о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера, Закону о измјени и допуни Кривичног законика, као и Закону о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење.
