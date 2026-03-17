Незапамћен преседан: Сенегалу одузета титула првака Африке и додијељена Мароку!

Аутор: АТВ
17.03.2026
22:59
Фудбалски свијет потресла је једна од најшокантнијих одлука у новијој историји – репрезентацији Сенегала одузета је титула Купа афричких нација, а за новог шампиона проглашен је Мароко службеним резултатом 3:0!
Финале Купа Афричких Нација између Марока и Сенегала је био један од најдраматичнијих спортских догађаја у 2025. години.
Мароко је имао пенал за побједу у регуларном дијелу који није искористио, да би Сенегалци на крају славили послије продужетака 1:0.
Поред тога, меч је обиљежило толико невиђених ствари и на терену и ван њега о којима би требало неколико сати да се све преприча.
Да ту не буде крај, имали смо и треће полувријеме и титула је Сенегалу одузета.
Апелационо вијеће Афричке фудбалске конфедерације (CAF) донијело је коначну одлуку у вези са финалном утакмицом Афричког купа нација (AFCON) 2025. у Мароку.
🚨🇲🇦 BREAKING: Morocco have been announced as AFCON winners with final result overturned by CAF.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026
Senegal have been declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners by official statement.
Према званичном саопштењу, репрезентација Сенегала изгубила је меч за трофеј службеним резултатом 3:0 у корист Марока, чиме је домаћа селекција и званично проглашена побједником такмичења.
Након разматрања жалбе коју је уложио Фудбалски савез Марока (ФРМФ) у вези са примјеном чланова 82. и 84. Правилника такмичења, Апелационо вијеће CAF-а прогласило је жалбу формално допуштеном и у потпуности је усвојило. Самим тим, претходна одлука Дисциплинске комисије CAF-а стављена је ван снаге.
Вијеће је утврдило да понашање репрезентације Сенегала представља јасно кршење Правилника Афричког купа нација, те је у складу с тим одлучено да Сенегал губи утакмицу, а сусрет се региструје резултатом 3:0 за Мароко.
Поред рјешавања питања побједника, Апелационо вијеће се очитовало и о низу инцидената те дисциплинских прекршаја који су се стављали на терет домаћину такмичења. Када је ријеч о мароканском репрезентативцу Исмаелу Саибарију, жалба је дјелимично усвојена. Иако је потврђено његово недолично понашање, казна му је смањена на двије утакмице суспензије, од чега је једна условна, док је драконска новчана казна од 100.000 долара у потпуности поништена.
Такође, потврђена је одговорност Фудбалског савеза Марока за понашање скупљача лопти, али је новчана казна за тај пропуст смањена на 50.000 долара. С друге стране, жалба Марока на инцидент ометања ВАР и ОФР простора у потпуности је одбијена, па тако остаје на снази строга казна од 100.000 долара.
На крају, жалба поводом коришћења ласера са трибина је дјелимично усвојена, те је казна Фудбалском савезу Марока смањена на 10.000 долара, док су сви остали захтјеви за одштету или додатно ублажавање казни званично одбачени.
