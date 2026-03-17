Спалети близу новог уговора

Тренер фудбалера Јувентуса Лучано Спалети близу је потписивања новог уговора са тим клубом из Торина до јуна 2027. године.
"Тутоспорт" преноси да је Спалети спреман да продужи уговор до јуна 2027. године уз могућност наставка сарадње на још једну сезону.
Италијански медији наводе да су преговори о продужењу сарадње почели прије неколико недјеља, а двије стране су близу договора.
Спалети је од челника клуба затражио да има право гласа у одлукама о трансферима играча.
Спалети (67) је преузео Јувентус крајем октобра прошле године, а има уговор са торинским клубом до краја сезоне.
Фудбалери Јувентуса се налазе на петом мјесту на табели Серије А са 53 бода.
