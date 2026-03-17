Ухапшен адвокат и још 8 особа због дроге

СРНА

17.03.2026

18:22

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Адвокат из Осијека ухапшена је данас у акцији полиције и Ускока због сумње у злопутребу дроге, а осим ње обухваћено је још осам лица међу којима је и син предсједника Општинског суда у Вуковару.

Они се повезују са кријумчарењем и препродајом око 54 килограма марихуане, те око два килограма кокаина који су стизали из Словеније.

Ускок је саопштио да се хапшења и претреси проводе на подручју Вуковара и Осијека и да је обухваћено више особа за које се сумња да су у саставу злочиначког удружења починиле кривична дјела из области дроге и прања новца.

Хрватски медији наводе да је хапшење жене адвоката изазвало шок код њених најближих сарадника, који кажу да је радила на великом броју предмета.

