Ухапшен адвокат и још 8 особа због дроге

Извор:
СРНА
17.03.2026
18:22
Коментари:0
Адвокат из Осијека ухапшена је данас у акцији полиције и Ускока због сумње у злопутребу дроге, а осим ње обухваћено је још осам лица међу којима је и син предсједника Општинског суда у Вуковару.
Они се повезују са кријумчарењем и препродајом око 54 килограма марихуане, те око два килограма кокаина који су стизали из Словеније.
Ускок је саопштио да се хапшења и претреси проводе на подручју Вуковара и Осијека и да је обухваћено више особа за које се сумња да су у саставу злочиначког удружења починиле кривична дјела из области дроге и прања новца.
Србија
Шок призор на небу: Хеликоптер изнад ауто-пута збунио возаче, нико не зна зашто
Хрватски медији наводе да је хапшење жене адвоката изазвало шок код њених најближих сарадника, који кажу да је радила на великом броју предмета.
Најновије
Најчитаније
20
02
19
59
19
47
19
45
19
38
Тренутно на програму