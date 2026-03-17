Узнемирујуће: Листа за одстрјел прекинула наставу

Аутор:

АТВ

17.03.2026

14:19

Фото: Pexels

Велики број родитеља једне основне школе Хрватској у уторак није послао дјецу на наставу.

У учионици виших разреда једна ученица пронашла је узнемирујући попис с именима ученика и пријетећом поруком с именима дјеце "које сутра неће бити".

Ученица је обавијестила стручне службе школе, а они су потом контактирали директора те је он случај пријавио полицији, која спроводи даљу истрагу, сазнаје 24 сата.

Родитељи су огорчени јер, како тврде, о инциденту нису били благовремено обавијештени. О свему су сазнали од своје дјеце тек навече.

"Рекли су нам да су им прегледавали биљежнице па смо почели испитивати учитељице што се догађа. То је било у понедјељак око 10 сати, за вријеме великог одмора, али нама нико ништа није рекао. Тек касније директор је послао поруку да су поступили према протоколу. Наводно се ради о непримјереној шали, али нама није свеједно. Сигурност дјеце нам је на првом мјесту", кажу родитељи.

Директор школе кратко је потврдио да су поступали према важећем протоколу те поручио родитељима да дјеца могу сигурно долазити на наставу.

