Који радници имају право на подршку од 300 КМ

17.03.2026
Влада ФБиХ одобрила је исплату помоћи радницима у висини до 300 КМ мјесечно, како би се ублажили повећани трошкови живота у 2026. години.
Ова мјера, коју је предложило Федерално министарство финансија, ступила је на снагу у фебруару и омогућава послодавцима да запосленицима додатно повећају примања без додатног оптерећења по основу пореза на доходак и доприноса за обавезна осигурања, пише "Форбс".
Хроника
Мушкарац (25) ухапшен са пола килограма марихуане
Право на исплату имају радници који имају заснован радни однос у складу са Законом о раду, док послодавци морају редовно исплаћивати плате и уплаћивати доприносе.
Изузетак чине они послодавци који су с Пореском управом ФБиХ закључили споразум о одгоди или плаћању обавеза у ратама, а уредно измирују те обавезе.
Наука и технологија
Опен АИ пред судом због "халуцинација"
Уредба прецизира да послодавац може исплатити и мањи износ од максималних 300 КМ, а помоћ се може исплаћивати за мјесеце од јануара до јуна 2026. године. Исплата за јуни мора бити извршена најкасније до 31. јула ове године.
Посебно је наглашено да исплата помоћи не може умањити обрачунату плату за новембар 2025. године, укључујући основну плату, док се прековремени рад, ноћни рад, рад током празника или друга законски регулисана увећања не рачунају у основицу за ову врсту помоћи.
Наука и технологија
Драматично упозорење на велику опасност: Могућ колапс
Исплата ће се вршити искључиво на трансакционе рачуне радника, а ова помоћ се не сматра платом нити накнадом плате у смислу одредби Закона о раду. Помоћ се може исплаћивати мјесечно, по истеку мјесеца на који се односи, у периоду од првог до посљедњег дана наредног календарског мјесеца.
Ова мјера представља наставак политике ФБиХ усмјерене на подршку запосленима и олакшавање свакодневних трошкова, посебно у ситуацији раста цијена и инфлације.
