Logo
Large banner

Геније из Новог Града запамтио хиљаду децимала броја ПИ

Аутор:

АТВ

17.03.2026

12:19

Коментари:

0
Стефан Смиљанић
Фото: Срна

Ученик Средњошколског центра "Ђуро Радмановић" из Новог Града Стефан Смиљанић побиједио је на такмичењу у памћењу децимала броја пи, постигавши школски и сопствени рекорд од 1.000 децимала.

Смиљанић, који похађа смјер за техничара информационих технологија, каже да се спремао 10 дана те да је сваки дан учио по 100 децимала.

"Користио сам технике да лакше памтим. Спремао сам се јер сам желио да завршим средњу школу са овим резултатом", рекао је он, преноси "Срна".

Смиљанић је навео да жели да настави школовање у вези са програмирањем за шта му је потребно знање из математике.

"У такмичењу у памћењу децимала пи броја учествујем од првог разреда. Једино прошле године колега је био бољи од мене. То ми је био мотив да се спремим за ову годину", рекао је он.

Професор Лариса Бркић Бапић каже да је Стефан показао интересовање за математику

од почетка школовања и да учествује у такмичењу у памћењу децимала броја пи сваке године.

"Ове године је постигао резултат који ће дуго остати рекорд и по чему ћемо га памтити", рекла је она.

Бркићева каже да је ове године у обиљежавању Дана броја пи, у петак, 13. марта, учествовао 90 ученика те да су одржани квиз, радионице и такмичење у памћењу децимала броја пи.

"Сваке године влада велико интересовање јер се не ради о класичном часу математике. Прилика је да се разбије мит да је математика баук", рекла је она.

Дан броја пи, Лудолфовог броја или Архимедове константе, броја који не може да се напише као разломак два природна броја, због чега је његов децимални запис бесконачан и није периодичан, из практичних разлога, најчешће се заокружује на 3,14 обиљежава се 14. марта од 1988. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пи Број

Стефан Смиљанић

Нови Град

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner