На паркингу у Аустрији претучен мушкарац из БиХ: Задобио тешке повреде

Аутор:АТВ
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На паркингу супермаркета у Инзбруку, главном граду Тирола, избила је жестока свађа која је ескалирала до те мјере да је 74-годишњи држављанин Босне и Херцеговине теже повријеђен.
Захваљујући изјавама свједока, осумњичени је идентификован. Инцидент се догодио прије два дана, око 13 часова.
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Физички обрачун догодио се на паркингу код продавнице прехрамбених производа у округу Хетинг, током којег је повријеђен 74-годишњи мушкарац. Идентитет насилника је првобитно био непознат, али је убрзо откривен.
Полиција је потом упутила апел за свједоке догађаја.
Осумњичени је идентификован на основу изјава свједока и фотографије. "Ријеч је о 48-годишњем мјештанину који је идентификован као осумњичени", саопштила је полиција јуче, преносе Независне.
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Након завршетка истраге, извјештај ће бити прослијеђен Канцеларији јавног тужиоца у Инзбруку.
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