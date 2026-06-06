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На паркингу у Аустрији претучен мушкарац из БиХ: Задобио тешке повреде

Аутор:

АТВ
06.06.2026 21:44

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

На паркингу супермаркета у Инзбруку, главном граду Тирола, избила је жестока свађа која је ескалирала до те мјере да је 74-годишњи држављанин Босне и Херцеговине теже повријеђен.

Захваљујући изјавама свједока, осумњичени је идентификован. Инцидент се догодио прије два дана, око 13 часова.

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Физички обрачун догодио се на паркингу код продавнице прехрамбених производа у округу Хетинг, током којег је повријеђен 74-годишњи мушкарац. Идентитет насилника је првобитно био непознат, али је убрзо откривен.

Полиција је потом упутила апел за свједоке догађаја.

Осумњичени је идентификован на основу изјава свједока и фотографије. "Ријеч је о 48-годишњем мјештанину који је идентификован као осумњичени", саопштила је полиција јуче, преносе Независне.

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Након завршетка истраге, извјештај ће бити прослијеђен Канцеларији јавног тужиоца у Инзбруку.

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Тагови :

Аустрија

Паркинг

Полиција

претучен мушкарац

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