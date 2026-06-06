Морски пас усмртио рониоца током подводног риболова у Аустралији

Аутор:АТВ
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У Западној Аустралији догодио се још један смртоносни напад ајкуле у којем је живот изгубио 35-годишњи ронилац.
Мушкарац, чији идентитет није објављен, данас је с породицом био у подводном риболову код острва Мајклмас, југоисточно од Перта, када га је напала ајкула за коју се претпоставља да је била дуга 4,5 метара, преноси Би-би-си.
Напад се догодио око 11:25 по локалном времену. Иако је несретни мушкарац брзо превезен чамцем на обалу, гдје га је чекала хитна помоћ, спаса му није било. Љекари га нису успјели реанимирати те су могли само констатовати смрт. Полиција је најавила да ће о цијелом случају саставити извјештај за надлежне органе.
У истрагу се укључило и Министарство за примарну индустрију и регионални развој, које помаже полицији и локалним властима. Уједно су упутили апел грађанима да пријаве свако виђење ајкула у том подручју.
Ова трагедија догодила се мање од мјесец дана након још једног смртоносног напада у истој аустралској држави. Тада је 38-годишњег Стивена Матабонија, оца двоје дјеце, усмртила ајкула дуга четири метра код гребена Хорсшу, недалеко од популарног острва Ротнес у близини Перта.
Напади ајкула у аустралским водама статистички су чешћи него у многим другим дијеловима свијета, али важно је напоменути да ријетко завршавају са смртоносним исходом. Најпопуларније плаже и локације за сурфање углавном су опремљене мјерама заштите, попут мрежа и појачаног надзора, како би се ризик од напада свео на минимум.
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